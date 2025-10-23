INI・田島将吾「今、幸せです」 メンバーとの“新しい絆”明かす「やっぱりこのメンバーで良かった」
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人※崎＝たつさき、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢※高＝はしごだか、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が23日、都内で行われたドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE 『I Need I』」の完成披露プレミア試写会に登壇。田島が、INIとしての活動について「幸せです」と笑顔を見せた。
【集合カット】「幸せです！」メンバー愛あふれるINIメンバーのハートポーズ
この日、上手の端にいた田島は、だんだんと隣にいる松田に近づいてしまう場面も。「無意識です」と、メンバー間の距離感の近さを体現した。
そんな田島は、INIの活動について「殴り合いとか、髪の毛引っ張り合いとかあったんです」と切り出し、「全部うそです」とユーモアを交えてコメント。続けて「メンバーに対して殴り合いまではいかないけど『ここ、あれなんじゃない？』『嫌だな？』と思うこともあったのですが、ちょっと理解できてきて、新しい絆が芽生え、今、幸せです」と笑顔を見せた。
さらに、田島は「やっぱりこのメンバーで良かったな」としみじみ。「幸せです」とかみしめていた。
「INI THE MOVIE『I Need I』」は、デビューから現在までの約4年間のメンバーの姿を映し出したグループ初の映画作品。タイトルには「僕たち（I）があなた（I）とつながっていく（Network）」というINIの出発点からはじまり、約4年間をメンバーとMINI（ファンネーム）の皆さんとともに過ごしてきた中でお互いが必要な存在（need）となっていくという思いが込められている。
【集合カット】「幸せです！」メンバー愛あふれるINIメンバーのハートポーズ
この日、上手の端にいた田島は、だんだんと隣にいる松田に近づいてしまう場面も。「無意識です」と、メンバー間の距離感の近さを体現した。
さらに、田島は「やっぱりこのメンバーで良かったな」としみじみ。「幸せです」とかみしめていた。
「INI THE MOVIE『I Need I』」は、デビューから現在までの約4年間のメンバーの姿を映し出したグループ初の映画作品。タイトルには「僕たち（I）があなた（I）とつながっていく（Network）」というINIの出発点からはじまり、約4年間をメンバーとMINI（ファンネーム）の皆さんとともに過ごしてきた中でお互いが必要な存在（need）となっていくという思いが込められている。