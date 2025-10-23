距離を重ねるほど愛着が湧きそう

現在のボルボは、厳しい財政状況にあるという。果たして最新の電動サルーン、ES90は効果的に働くだろうか。従来のボルボのように、印象は控えめ。それでいて、距離を重ねるほど愛着が湧きそうな仕上がりだと、筆者は感じた。

乗り心地や操縦性のバランスが、好ましい。上質なインテリアも。スタイリングは、シンプルでエレガント。腰高感のあるシルエットは、特有の存在感を生む。タクシーの行灯のような、レーザーセンサー「ライダー」の突起が目立つとはいえ。



ボルボES90 ウルトラ・シングルモーター・エクステンデッドレンジ（欧州仕様）

他方、新しい経営体制のもとで、ブランドイメージは揺らいでいる。更にこの上級サルーンは、北米で販売されることが当面ない。ES90は中国の内陸部、成都に構えた工場で生産される。トランプ政権下での追加関税によって、北米での販売が難しいためだ。

333psの後輪駆動から680psの四輪駆動まで

ES90が基礎骨格とするのは、同社の大型電動SUV、EX90も採用するSPA2プラットフォーム。電動パワートレインは、電圧800Vで制御される。今のところ400VのEX90も、2026年のアップデートで昇圧されるという。

ベーシックな構成は、333psの駆動用モーターが1基と、88.0kWhのバッテリーの組み合わせで後輪駆動。航続距離は645kmが主張され、急速充電は350kWまで対応する。



ボルボES90 ウルトラ・シングルモーター・エクステンデッドレンジ（欧州仕様）

ツインモーターの四輪駆動は、449psか680psの2択。バッテリーは102kWhへ増量され、1度の充電で700km走れると主張される。シングルモーター版で、この大容量バッテリーは選択できない。

サスペンションは、ベースグレードでは通常のコイルとダンパーが組まれる。ツインチャンバーのエアスプリングとアダプティブダンパーのセットは、トップグレードのウルトラで標準。ホイールは、20インチから22インチまで選択できる。

穏やかな雰囲気の車内 モニターへ頼りすぎ？

穏やかな雰囲気のインテリアは、強みの1つ。特に明るめのカラーコーディネートでは、上質さが際立つように思う。ガラスルーフの調光は、EX90にはない機能だろう。

上品な造形のダッシュボードへ、縦に長い14.5インチのタッチモニターが後付けされたように固定されているのは、少し残念かもしれない。それでも、アンドロイド・ベースのインフォテインメント・システムの表示は鮮明で、操作性も素晴らしい。



ボルボES90 ウルトラ・シングルモーター・エクステンデッドレンジ（欧州仕様）

ただし、多くの機能をモニターへ割り振りすぎているように思う。ドアミラーの角度などは、手早く押せるハードスイッチで調整できた方が望ましいし、安全だろう。ライトのオン／オフも同様だ。

例えば狭い駐車枠へバックで止める際、白線を見るためにドアミラーの角度を下げたい場面があるはず。ところが、シフトセレクターがRに入っていると、タッチモニターはバックカメラの画面へ固定されてしまう。Dへ戻さないと、角度調整できない。

特別なラウンジのようなリアシート

フロントシートは、座面の位置が高めながら座り心地は素晴らしい。手に触れる部分は、くまなく高級感ある仕立てでまとめられている。お抱え運転手も、毎日の仕事を気持ち良くこなせるに違いない。後方の視界は、やや狭いとしても。

駆動用バッテリーが敷かれるためフロアは高めだが、ホイールベースは3100mmと長く、後席側もゆとりがある。前後方向に広く、包まれるような雰囲気は、特別なラウンジで過ごすかのよう。



ボルボES90 ウルトラ・シングルモーター・エクステンデッドレンジ（欧州仕様）

フロントにも小さな収納が備わるが、荷室容量は合計で446L。テールゲートは大きく開くものの、見た目から期待するほど、沢山の荷物を載せられるわけではない。

