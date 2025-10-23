「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、日本ハムからは新庄剛志監督（53）が抽選役で出席した。

1位指名は創価大の立石正広内野手。公表していた広島と阪神と競合した。クジの瞬間、新庄監督は封筒を開けずに左胸に押し当てたまま。藤川監督が当たりを引き当てガッツポーズを見せると苦笑いを見せた。

続く外れ1位でも仙台大・平川で再び広島と競合した。ここで新庄監督はクジ引き役を木田優夫GM代行とバトンタッチ。1巡目終了後の取材に応じ「木田さんは清宮（幸太郎）くんを引いているので。本当は（1巡目も）木田さんに行ってほしかったんですけどね。（シーズンで）2位になったんで、ツキがくるかなって思ったけど。そしたら2位だった」と笑って振り返った。

再びクジは引けず、最終的に明大の大川慈英投手の交渉権を獲得した。クジ引きについては「もういいもういい。もういいです」と強調。さらに「緊張感ありますよね、毎年。一人の人間が、クジで人生がもの凄く変わってくるから。その責任はもの凄くあるので、こういう体験はもうしたくない」と本音を語った。一方で「でも、引いたら引いたでうれしいしね。引いた選手は使いたくなるしね。俺が引いたんだと」と、複雑な心境を明かした。