『Popteen vs egg MODELS CRUSH』の開幕直前SPが放送。みりちゃむが、「部屋に鍵をかけて…」など、元カレが雑誌の撮影で起こしたトラブルを暴露するシーンがあり、注目を集めている。

【映像】みりちゃむ、美脚あらわなミニスカ姿（全身あり）

『Popteen vs egg MODELS CRUSH』は、人気モデルたちによるバトルリアリティショー。人気ティーン雑誌『Popteen』と『egg』の初コラボ雑誌刊行が決定し、合同雑誌の表紙と誌面のページをかけた二誌合同の一大オーディションプロジェクトが開催された。同番組は、オーディションの一部始終に密着しモデルたちの真剣勝負の様子に迫る。開幕直前SPには、Popteen 出身のゆめぽて、みちゅ、 egg出身のももあ、みりちゃむが登場した。

みりちゃむは、2002年7月10日生まれの23歳。18年6月からeggのモデルを務め、24年4月に卒業を発表した。テレビプロデューサー・佐久間宣行氏によるYouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCKTV』の口喧嘩女子オーディションで注目され、バラエティ番組に多数出演。24年後期のNHK連続テレビ小説『おむすび』に出演するなど女優としても活躍の幅を広げている。

この日は、立体的なリボンモチーフが印象的なグレーのニットに黒のミニスカート、ひざ下までの黒ブーツという可愛らしい衣装で登場したみりちゃむ。

egg時代の思い出を聞かれた際のこと。eggでは大勢のモデルが参加する泊りの撮影があったそうで、スノボやグランピングをしたことが印象に残っていると明かした。

しかし、大人数で宿泊するため、毎回トラブルも発生していたのだという。喧嘩が起きるのは当たり前で、男子モデルも一緒にいるため、恋愛がらみのトラブルも多数あったそうだ。

朝起きると、女子モデルが男子モデルの部屋にいるということもしばしば。みりちゃむは、「付き合っている場合、部屋に鍵をかけて出てこないとかもあったりする」と打ち明け、さらに「私の元カレなんですけど」と暴露した。これを受けてPopteenの2人は「egg感じる〜！」と大興奮だった。