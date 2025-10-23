LUNA×コスメヲタちゃんねるコラボ♡新作コンシールパレット登場

韓国発のメイクアップブランドLUNAが、人気美容系YouTuberコスメヲタちゃんねるサラさんとコラボした『コンシールブレンダーパレット 05 トーンリセットカバー』をQoo10で発売。10月1日(水)～10日間で目標販売数の180％超を達成し、メガポ人気ランキング総合1位に輝きました。指先ひとつで青クマやくすみ、赤みを自在にカバーできる大人気アイテムです。

肌悩みを自在にカバー♡コンシールブレンダーパレット

コンシールブレンダーパレット 05 トーンリセットカバー

『コンシールブレンダーパレット 05 トーンリセットカバー』（6g／税込2,640円）は、レッドオレンジ・ソフトレモン・オリーブグリーン・ニュートラルベージュ・ピュアベージュの5色で構成。

青クマや赤み、茶クマ、くすみ、シミ・ソバカスまで部位別にカバー可能です。カラーコレクティングで自然な肌色に整え、指先ひとつで簡単にプロの仕上がりが叶います。

wakemake新作ティントで叶える♡みずみずしくふんわりマット唇

LUNA×サラさんコラボの魅力

10年以上美容情報を発信するYouTuberサラさんが監修した本アイテムは、日本人の肌悩みに合わせた新色「05 トーンリセットカバー」を搭載。

カラーの組み合わせで自在に肌トーンを整え、ベストコスメ受賞歴を持つLUNAならではの高機能コンシーラーを手軽に体験できます。

Qoo10での販売で短期間にランキング1位を獲得する人気ぶりです。

数量限定♡LUNAコラボで理想の肌を手に入れて

LUNAとサラさんのコラボ『コンシールブレンダーパレット 05 トーンリセットカバー』は、指先ひとつで青クマや赤み、くすみを自然にカバーできる優秀アイテム。

6g・税込2,640円でQoo10限定販売中です。韓国発ブランドならではのプロ仕様テクスチャーとYouTuber監修のカラー設計で、理想の肌を手軽に叶えられます♡