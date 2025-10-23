【「ヨメ教育よ」義オバ暴走！】長女の権限？「私があなたを教育してあげる」＜第6話＞#4コマ母道場
あなたがもし、義母から「嫁としてしっかり教育してあげる」と言われたら、どのように感じるでしょうか。「考え方が古いな」とあきれたり、「教育ってどういうこと？」と反発したくなるかもしれません。まさに巷でよく聞く“嫁姑問題”に発展しそうですよね。しかし、それが「義母」ではなく、まさかの「親戚のおばさん」からの言葉だったとしたら……？ 他人の家庭の問題に、あたかも自分のことのように介入してくる強烈な親戚がいたら、あなたならどう対応しますか？
第6話 この家の嫁として
【編集部コメント】
結婚してしばらくのあいだ、ミナさんはサカエおばさんの存在を知りませんでした。しかし結婚して数年後、義実家でとうとう出会ってしまったのです。サカエおばさんは「善良な義理のおば」という仮面をかぶっていたので、ミナさんも「親戚なのだから」と気にもとめず連絡先を交換してしまいました。こんな人だとわかっていれば、連絡先なんて絶対教えないですよね……。こうしてミナさんは、サカエおばさんのターゲットにされてしまったのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
