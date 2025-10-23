◆プロ野球ドラフト会議（23日、東京都内）

ソフトバンクは1位で米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（20）を指名した。DeNAとの2球団競合となり、会場はどよめきに包まれた。

抽せんでは城島健司CBOが右手で当たりくじを引き当て、交渉権を獲得した。

交渉権を獲得したが、今後の交渉はイレギュラーな形になりそうだ。佐々木は渡米2シーズン目となる大学の公式戦が2026年2月から始まり、同7月に予定されているMLBドラフトでは指名対象選手となる。今回のドラフト会議でNPB球団が指名した場合の交渉期限は26年7月末。制度上はMLBドラフトの結果を受けて、NPB入りするかどうかを決断することも可能だ。日本野球機構（NPB）は米大リーグ機構（MLB）との間で、翌年の米ドラフトの対象となる選手は前年に日本で指名しても問題ないことを確認している。

城島CBOは「言える範囲と言えない範囲があるんですけど、こっちの意思は、ドラフト1位を使って彼を評価している。来年の彼のシーズンの活躍というのは関わってくる。まだ始まってない部分し、自分たちが管理できないので分からないですけど、メジャーリーグのドラフトとの兼ね合いになると思います」と説明した。

ソフトバンクはこれまでポスティングシステムでのメジャー移籍を容認していない。入団後のメジャー挑戦については「もちろん、そういう活躍をしてくれることが一番の望み。それをかなえるかは別としても、成績を残してくれなければそういうことも言えないでしょう。そういう夢とか希望はどの選手も持っていると思う。佐々木君だけではなく、そういう選手に育ってもらいたいなと思います」と話した。