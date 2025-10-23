ソフトバンクに2位指名された九州共立大の稲川竜汰は「常勝軍団。早く自分もその一員になりたいです」と喜びを口にした。大学の先輩でもある新垣渚さん、馬原孝浩さんの系譜を継ぐ最速152キロ右腕。「自分の強みは伸びのあるストレート。そこでしっかりと勝負したい」と力を込めた。

折尾愛真高（福岡）3年時もプロ志望届を提出。ただ2年秋に左足首を骨折した影響で最後の夏にベストピッチができず指名はなかった。九共大では1年から福岡六大学野球で頭角を現した。

春のリーグ戦で防御率1位となり、全日本大学選手権では東北福祉大を完封。2年時には大学日本代表選考合宿に参加するなど順調な成長曲線をたどった。だが3年春のリーグ戦開幕前、右膝半月板損傷の大けがを負い、1年間登板なし。2度の手術とリハビリを経て今春のリーグ戦で復帰した。

ドラフトを控えた今秋は福岡六大学秋季リーグ戦で6試合に登板し、3勝0敗。リーグトップの防御率0・93をマークして九共大を6季ぶりの優勝に導き、最優秀選手に選ばれ、高評価を勝ち取った。「高校の時は悔しい思いでいっぱいで、4年間でしっかりと体を鍛えて絶対にプロに行くと練習に励んできた」と実感を込めた。

◆稲川 竜汰（いながわ・りゅうた）

2004年2月25日生まれの21歳。山口県出身。身長184センチ、体重88キロ。右投右打の投手。

折尾愛真高から九共大へ進学した最速152キロのストレートを誇る本格派右腕。

直球はホップ成分が高く、高めの球で空振りを取れる威力が魅力。持ち球はカーブやスライダー、フォークで、縦のカーブはスピンが効いて空振りも取れる。

加藤領健担当スカウト「ポテンシャルが高く、ストレートの威力は一級品」



