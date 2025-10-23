“最強ジャパン”は山下＆竹田、西郷＆古江ペア継続 2日目に1分1敗で並ぶスウェーデンと対決
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 初日◇23日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦2日目の対戦カードが発表された。日本は同じく1分1敗で並ぶスウェーデンと対決。山下美夢有＆竹田麗央ペアはマデリーン・サグストロム＆イングリッド・リンドブラト、西郷真央＆古江彩佳ペアはマヤ・スターク＆リン・グラントと争う。
【対戦表】日本代表の相手は？ ゴルフ強豪国がズラリ
初日は「飛ばす麗央ちゃんと安定の美夢有。ミックスで攻める」という“チーム山田”。そして「プレースタイルが似ているから」という理由で西郷＆古江がペアを組んだが、2日目もこの組み合わせに変更はなし。ホールアウト後、4人はすぐに話し合い、このような決断を下した。「このペアのままでいきます。2チームとも悔しさがある。それをバネにして、次の試合で頑張りたい」と“キャプテン彩佳”は説明する。初日は世界選抜を相手に、山下＆竹田は引き分け、西郷＆古江は2＆1で敗北。そのリベンジを目指す。2日目の対戦相手・スウェーデンも、初日は韓国を相手に1分1敗。ペアの組み合わせはこちらも変わらず、日本戦に臨むことになる。もし、日本がスウェーデンを相手に2敗すれば、最終日への進出は限りなく難しくなる。あすはチームジャパンにとって分水嶺になりそうだ。
