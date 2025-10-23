10月23日(木)は、24節気のひとつ「霜降」です。霜が降りるくらい冷え込みが強まるころという意味です。

そしてこの暦の通り、23日(木)朝は各地で今シーズン一番の冷え込みになりました。23日(木)朝の最低気温で最も下がったのは、津南町で4.1℃を観測。また、上越市高田や新潟市中央区も1桁台の寒さになりました。



また、お隣の山形県の月山では初冠雪を観測しました。着実に秋から冬に向かって季節が進んでいます。

さて、24日(金)も県内は秋晴れが続きそうです。



◆24日(金)午前9時の予想天気図

日本付近は大陸に中心をもつ高気圧に覆われるでしょう。このため県内は晴れる時間が長く、雲が広がっても天気の崩れはない見込みです。



◆24日(金)の予想気温

最高気温は18℃前後で、今日と同じくらいのところがほとんどでしょう。

最低気温は、平地で9℃前後、山沿いで5℃前後の予想です。こちらも今朝と同じくらいで、24日(金)朝も布団から出るのがつらくなりそうです。今夜も暖かくしてぐっすりお休みください。



この先、秋晴れはあまり長続きしません。25日(土)は日差しが届くのは昼ごろまでで、午後は天気が下り坂に向かうでしょう。

そして、26日(日)からは冷たい雨の日が続きそうです。27日(月)は風も強まって、荒れた天気になるところがあるでしょう。

さらに、28日(火)は強い寒気が流れ込み、標高の高い山では一部雪が混じる可能性があります。



その他の各地も晩秋の寒さになりそうですから、暖房器具など準備を進めてください。