三笠宮家の寛仁親王妃信子さまは、22日から鹿児島を訪問されています。23日は県内で初めて開かれた「全国農業担い手サミット」に出席されました。



三笠宮家の寛仁親王妃信子さまは、22日から鹿児島を訪問されていて、22日は姶良市の農家を視察。その後、鹿児島市内のホテルで県内の若手の農家と交流されました。農産物を使った料理を召し上がり、生産方法などを質問していました。





そして23日は、鹿児島で初めて開催された全国農業担い手サミットに出席されました。（三笠宮家 寛仁親王妃信子さま）「この鹿児島大会において、次世代の農業を担う皆様方が、お互いに知見や情報交換をし、将来のあるビジョンについて話しあわれることは、我が国の農業と各地域での発展にとって意義深いことと存じます」全国農業担い手サミットは、全国の農業者が一堂に会し、農業経営の状況や課題について認識を深めることを目的に1998年から開催されています。今年は全国各地から約2000人が参加しました。サミットでは島唄の演奏も行われ、信子さまは、その伸びやかな歌声に聞き入っていらっしゃいました。また、人材の育成や生産性の向上など、優れた経営を行っている農業者の表彰も行われました。県内からは、大崎町の大崎農園、枕崎市の楠花園、日置市の春日園川路製茶が、最高賞の農林水産大臣賞を受賞しました。サミットは24日まで行われ、24日は、グループに分かれて県内各地の農家などを回るということです。