◇2025年プロ野球ドラフト会議（23日）

日本ハムに1位指名された明治大学の大川慈英投手が指名後の会見に臨みました。

大川投手は180センチで右投げ・左打ちの投手。大学での成績はここまで32試合に登板し49イニング2/3を投げ4勝1敗、59奪三振、自責点16、防御率2.90と奪三振率の高い投手です。

会見でまず、明治大学硬式野球部の山本部長（商学部教授）から大川投手について「大川は漢字で慈英と書くんですけど発音は『ジェイ』です。大川は投げる球は151キロ、152キロをほぼ何球も続けて投げられるので、多分打者は狙っていても打てないだろうなと思っています」と紹介されました。

大川投手は「自分のアピールポイントは刺せるストレートだと思うので、そこを強気に気持ちを出して抑えていくことを、ファンの方に見てもらいたい」とコメント。

指名されたときの気持ちについて「1位指名ということもあり、驚きと安心とうれしさと本当にたくさんの感情が一度に押し寄せてきたという感じです。日本ハムは一番華のあるチームだと思っています。そこにできるだけ近づけるように頑張っていきます」と語りました。

「1年目は先を見ず、目の前の勝負に、一人のバッターに集中して確実に抑えられる投手になりたい。将来的にはファンの方々に愛される投手になりたい」と意気込みました。