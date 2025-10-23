「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、巨人が前日に公表した鷺宮製作所・竹丸和幸投手（城西大）を1位指名。最速150キロの即戦力左腕を一本釣りした。

2位は早大の最速152キロのサイドスロー右腕・田和廉投手、3位は1メートル74の小柄な体格から放たれる最速154キロの直球と変化球の緩急が魅力の“宮城2世”即戦力左腕として期待がかかる亜大の山城京平投手を指名した。

4位は中大の皆川岳飛外野手、5位は沖縄電力の小浜佑斗内野手、6位で恵まれた体を生かした鋭いスイングと打球が魅力のヤンキース・ジャッジに憧れる浦和学院のスラッガー・藤井健翔内野手を指名して本指名を終了した。

本指名は計6選手。内訳は左腕が2人、右腕が1人、外野手1人、内野手は高校生含む2人となった。

▼阿部監督 （1位指名について）まあ抽選がなかったことだけでね、あの良かったですし、単独で指名できて良かったなと思います。隠す必要もないかなと思って。公表したことによってね、1球団でも引いてくれた球団があれば…そこの中は話せないでしょうけど、先手必勝ということで。やっぱり1位を希望している選手を外すと、どこもそうだと思うんですけどね、グダグダになっていくっていう。まあ、欲しい選手をしっかり獲れたってことがね一番だとは思います