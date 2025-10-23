ËÌÎ¦¿·´´Àþ¡¢¼«°Ý¶¨µÄ¤ò¡¡Áá´ü³«¶È¤Ë¸þ¤±ÀÐÀîÃÎ»ö
¡¡ÀÐÀî¸©¤ÎÃÚ¹ÀÃÎ»ö¤Ï23Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÆØ²ì¡ÊÊ¡°æ¸©¡Ë¡½¿·Âçºå±ä¿¤ò½ä¤ê¡¢Áá´ü³«¶È¤Ë¸þ¤±¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤ó¤À¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÁá¤¯À°¤¨¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô·×²è¤Î¡Ö¾®ÉÍµþÅÔ¥ë¡¼¥È¡×¤ÏÃå¹©¤Î¤á¤É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±èÀþ¤ÎµþÅÔÉÜ¤Ç¤ÏÃÏ²¼¿å¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡£ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢Áá´ü±ä¿¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼¢²ì¸©¤òÄÌ¤ë¡ÖÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¡×¤ÎºÆ¸¡Æ¤¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÀÐÀî¸©Áª½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤è¤ë¼«¼ç¸¦µæ²ñ¤¬22Æü¸øÉ½¤·¤¿ÆÈ¼«»î»»¤Ç¤Ï¡¢¾®ÉÍµþÅÔ¥ë¡¼¥È¤ÏÅê»ñ¤Ë¸«¹ç¤¦³«¶È¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤Ë¤¯¤¤¤È¤µ¤ì¤¿¡£ÃÚ»á¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬¤Ï¤¸¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÇµÄÏÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£