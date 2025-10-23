オートミールで18キロ減 運動嫌いキャバ嬢・白崎那奈の徹底したダイエット方法
【モデルプレス＝2025/10/23】札幌・すすきの「妃翠」に勤務する、白崎那奈。ニューヨークに留学していたときに、ジャンクフード、お菓子などの食べ過ぎで体重が増加した。帰国後に生活が戻り、半分は自然と痩せたが、残りの体重を落とすために食事制限。約18キロ痩せたダイエット方法に迫る。【インタビュー全2回の2回目】
【写真】すすきの美人キャバ嬢の美谷間輝くドレス姿
― お忙しい毎日を送っていると思いますが、休日はどのようにリフレッシュしていますか？
白崎：最近はサウナに行っています。でも2日酔いで動けないときはひたすら家にいるので、ワンちゃんたちとのんびりしていますね（笑）。
― Instagramを拝見したのですが、ホラーがお好きなんですか？
白崎：好きです！休みの日にたくさん観るのですが、本当に怖いものは観られなくて…（笑）。びっくりする要素が少ないものを選んでいます。
― 牡蠣もお好きなんですよね！食べることもストレス発散になっていますか？
白崎：食べるのもすごく好きで、スシローなどで大食いもします（笑）。15皿くらいは食べられるかな。お寿司が大好きで、スシロー以外にも、はま寿司、魚べいなどは頻繁に行っています。高いお店ももちろん美味しいのですが、安くても十分美味しい！
― 読者の中には白崎さんのようにあかぬけたいと思っている方も多いと思います。今の輝く白崎さんになるまでに取り入れてきた「あかぬけた方法トップ3」を教えてください。
あかぬけた方法トップ3
1．日焼けをしないこと
2．ダイエット
3．矯正
1位は日焼けをしないこと。私は日焼け止めがすごく嫌いなので、顔だけは頑張って日焼け止めを塗るのですが、それ以外は塗りません（笑）。なので日光に当たらないように、日が沈んでから外に出るようにしています。それでもどうしても出ないといけないときは帽子を被って、マスクをして、日傘を差して、顔だけは重装備です（笑）。友達と昼間に遊ぶときも、すっぴんにこの装備で行くことが多いですね。
2位はダイエット。ニューヨークへ留学に行っていたときに、ご飯が美味しすぎて、今より16〜18キロくらい太ってしまったんです。ハンバーガー、ステーキ、普段全然食べない甘いものなど、たくさん食べてしまって（笑）。当時は塩が混ざったバタークリームが中に入ったチョコレートにハマっていて、甘じょっぱくて美味しすぎました。今振り返ると、寝っ転がって映画を観ながら、お菓子を食べていたのもよくなかったなと思います。ポップコーン、チョコレート、クッキーなどをひたすら食べていましたね。
そんな感じで過ごしていたので、日本に帰ってきて生活が戻り、半分くらいは自然に痩せました。あとはオートミールにお茶漬けの素と水を入れて、電子レンジで温めるというのをずっと続けていて。ハマったらずっと食べちゃうんです（笑）。運動は嫌いなので、食事制限だけで1年半かけて16〜18キロ落としました。夜の仕事をやっていて、見た目が大事なので頑張れましたし、痩せていくと周りの反応も変わっていったので「痩せてよかったな」と思いました。
3位は矯正。4〜5年前にニューヨークから帰ってきたときにワイヤー矯正をしていたのですが、戻ってきてしまったんです。なので最近は寝るときにマウスピース矯正を再開しました。
＜その1：今日のメイク＞
ワンホン風マツエクをコーティング剤でコーティングしてバサバサにしています！
＜その2：白崎那奈のマストバイアイテム＞
・飲むブレスケア＜口臭ケア＞
お客様と一緒に、にんにく系の食べ物を食べたときも、これを食べれば胃からミントの匂いがするんです。何を食べても、無敵です（笑）！
＜その3：美容法＞
日光に当たらないことと保湿をしっかりすることです。普段メイクを落とした後に必ずパックをするのはもちろん、朝シャワーを浴びてメイクをする前にもしています。顔が濡れた後は絶対なので、1日に2回はしていますね。最近はサツドラに売っている30枚入りで500円くらいのうるかすハトムギフェイスマスクパックにハマっています。液がひたひたで、顔の面積にも合っていて、安いので1日2枚使えて。乾燥や日焼けがひどいときだけ、韓国で買った高いパックを使っているのですが、そのとき以外はずっとこのパックです。化粧水、パック、美容液という順番で使っていて、とにかく保湿が大切です！
＜その4：会話術＞
ベースが人見知りなので、お酒を飲んで緊張を解しています。あとはツッコんでも意外と怒らない優しいお客様が多いので、ズバズバツッコんでいるかな。最初の頃は今よりも緊張していたので、ひたすら服や靴を見て、その人に引っかかる引き出しを探していました。例えば、スマホケースを見て「iPhoneじゃないんだ」など、小さいことでもいいんです。
＜その5：〇〇オタク＞
TikTokオタクかも。ほとんど観る専門で、1日8時間くらい観てしまうときもありますね（笑）。ベッドで観ながら寝落ちするのが幸せです。ホラー、AIあるある、食べ物、犬、キャバクラが多いかな。ライブ配信とかも観ます！
白崎さんは、ストイックな一面と親しみやすいギャップを兼ね備えたキャバ嬢だ。ニューヨーク留学中の増量から18キロもの大幅なダイエットを、運動嫌いでありながら食事制限だけで成し遂げた徹底した自己管理能力は、彼女のプロ意識の高さと「見た目が大事」という仕事への真摯な姿勢を物語っている。その結果が、今の輝く姿につながっているのは明らかだ。また、美容への意識も高く、日焼け対策や徹底した保湿を日々のルーティンに組み込んでいる。
一方で、回転寿司での大食いやホラー映画への愛、そしてTikTokを1日8時間も観るという飾らない日常は、読者にとって共感を呼ぶ等身大の魅力である。人見知りながらも、持ち前の観察力と大胆なツッコミで接客の壁を乗り越えてきたコミュニケーション術は、彼女が持つ芯の強さとお客様への愛情の深さを示している。このギャップこそが、彼女の人気を支える大きな要因となっているだろう。（modelpress編集部）
