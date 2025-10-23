BMSG新星STARGLOW（スターグロウ）インタビュー連載スタート「THE LAST PIECE」から誕生の5人組
【モデルプレス＝2025/10/23】日本最大級の女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」にて、BMSGのオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』（通称『ラスピ』）から新たに結成されたボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）のインタビュー連載が10月24日よりスタートする。※毎日正午に配信
【写真】デビュー控えるSTARGLOWがイケメン揃い
『THE LAST PIECE』は公式関連動画の総再生回数が7000万回再生を超え、10代限定のオーディションにもかかわらずSKY-HIが「過去最高レベル」と評するほどの才能を持った参加者たちが集結し、大きな話題に。ファイナリスト10人で実施された最終審査を経て、RUI（ルイ／18）、TAIKI（タイキ／18）、KANON（カノン／19）、GOICHI（ゴイチ／18）、ADAM（アダム／20）の5人がメンバーとして選ばれた。
STARGLOWは届きそうもない星に手を伸ばすが如く壮大な夢を追いかけ続け、いつしか輝く側としてこの世に舞い降りた彼らが、世界一大きな夢を叶えにいく事を掲げ、結成された。9月22日に『Moonchaser』を配信リリースし、プレデビュー。9月26日にはTBS系『THE TIME,』（毎週月曜〜金曜 あさ5時20分〜8時）へ生出演、9月27日・28日の『BMSG FES’25』で初ライブパフォーマンスを行うなど、すでに精力的な活動を広げている。
そんなプレデビュー直後のSTARGLOWに、モデルプレスはインタビューを実施。5人全員が集まったスチール撮影は終始賑やかに進行したほか、モデルプレス各SNSに掲載される「決め顔チャレンジ」動画撮影ではRUIの表情にほか4人が「さむーーー！」とツッコミを入れたり、インタビューが終わるとすぐに用意されたお菓子に目を輝かせたりと、彼らの等身大の姿がみられた。しかしインタビューに入ると、1つひとつの質問に真摯に向き合って答えてくれる様子が印象的で、デビュー前ながらためらいのない回答の数々にそれぞれの信念の強さが感じ取れた。
同連載では、5日連続ソロインタビューを配信。それぞれが『THE LAST PIECE』期間に抱えた悔しさやもどかしさをどのように乗り越えてきたか深掘りする。続いて、最終回となる5人全員のインタビューでは、9月27日〜28日に開催されたばかりの『BMSG FES’25』の裏話やデビューに向けての現在の心境に迫っている。1人ひとりの初々しくもクールな表情、全員での和気あいあいとした空気を切り取った撮り下ろし写真もお楽しみに！（modelpress編集部）
◆「ラスピ」から誕生・STARGLOWがプレデビュー
◆STARGLOWにモデルプレスがインタビュー
