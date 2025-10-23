きょうはオセアニア通貨が好パフォーマンス、原油高など受けて＝ロンドン為替



きょうは豪ドルやＮＺドルといったオセアニア通貨が好パフォーマンスをみせている。来週の米中首脳会談を控えて、週末の米中高官レベル協議での進展が期待されている。リスク動向に敏感な通貨として買われる面が指摘される。一方、資源国通貨買いの面もある。米国がロシア石油企業大手に制裁措置を加えることとなり、原油先物が５％超高となっている。内容的にはネガティブであるものの、原油高は資源国通貨を押し上げる要因になっている。



米ドルを軸にみると、ユーロやポンドなどはドル高の動き。一方、豪ドルやＮＺドルはドル安の動きとなっている。対円では円安の面が強く、いずれの通貨も堅調に推移している。



AUD/USD 0.6512 NZD/USD 0.5748

