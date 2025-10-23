◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

元ロッテ投手の渡辺俊介氏（４９）を父に持つ東大のサブマリン・渡辺向輝投手（４年＝海城）は支配下で名前が呼ばれず、育成でも指名漏れとなった。本人はかねて、支配下での指名がなければ、野球をやめて一般企業に就職する意向を示していた。

渡辺は父と同じ下手投げで、リーグ戦は２７試合に登板し、１勝１２敗、防御率５・０１、４完投と東大のエースとして神宮を沸かせてきた。偉大な父の背中を追って、プロ志望届も提出。「単純にプロでプレーしたいという思いだけでなくけじめ。父親に勝とうとして野球や勉強に挑戦してきたなかでの、一つの決着だと考えています」と話していた。

◆渡辺 向輝（わたなべ・こうき）２００４年２月２５日、千葉・浦安市生まれ。２１歳。小学３年から浦安ベイマリーンズで野球を始め、海城中では軟式、海城では硬式でプレー。東大では下手投げへ完全転向した２年春にリーグ戦デビュー。球種はスライダー、カーブ、シンカー。遠投１０５メートル。１６７センチ、６３キロ。右投右打。農学部４年。父は元ロッテ投手の俊介氏。