2児の母・ベッキー、整理整頓された自宅パントリーを紹介「気分がいい！」「このインテリアは美しいです！」
タレントのベッキー（41）が23日、自身のインスタグラムを更新。「myパントリー」と書き出し、整理整頓された自宅の収納を公開した。
【写真】「だんだん整ってきました！」木製で統一、ベッキーの自宅パントリー
「だんだん整ってきました！」とうれしそうにつづり、木製の棚に木製の収納アイテムで揃えた統一されたパントリーを披露。整った空間に「やっぱり、整理整頓、だいじだな!!気分がいい！」と前向きな気持ちを明かしている。
この収納には「能登屋 @eiriyyy_interior さんのご自宅ロケで見たラベルに心奪われ、能登屋さんがご縁を繋げてくださり、なんとブラザー様からピータッチキューブをギフトでいただきました。ありがとうございます プリントしまくってます！笑」と明かし、収納ケースに工夫を施していることを紹介した。
片付けられた棚に、ファンからは「便利で1番すごい」「このインテリアは美しいです！」「私もピータッチキューブ愛用してます 気分上がりますよね」などのコメントが寄せられている。
