宮澤佐江「#パンケーキ食べました」 食事風景公開にファンざわつく「ドキッとしちゃった」「めっちゃ大きい」
元AKB48で俳優の宮澤佐江（35）が21日、自身のインスタグラムを更新。「#パンケーキ食べました」と大きなパンケーキの皿を前にうれしそうなショットをアップしたが、その光景にフォロワーはざわついた。
【写真】「#安心してください着てますよ」ファンをざわつかせた宮澤佐江の“食事風景”
「おいしすぎて、キレイすぎました」のコメントとともに投稿された写真は、パンケーキの皿に隠れて一見宮澤が服を着ていないようにも見え、ファンに衝撃を与えた。それに対し「服は着てます、一応」「#安心してください着てますよ」と説明し、ハワイの美しい海などをバックにした複数の全身ショットや、実際に食べている動画なども公開した。
この投稿にファンからは「めっちゃ大きい！美味しそう」「ドキッとしちゃった」「洋服びっくりしたよー」「一瞬服着てねーの？って思ってしまいました笑」「可愛すぎる 佐江ぴょんが楽しそうで嬉しいな」「美味しそう そして、カワイイ」「ハワイのパンケーキ、デカくて美味しいよね」「どの佐江ちゃんも可愛くて楽しそうで見てる私も幸せ」などさまざまな反響が寄せられている。
