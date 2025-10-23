かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。

10月22日（水）の放送では、本気で奇跡を目指す企画「ホールインワン決めたいねん！」が展開された。

ゴルフのホールインワンを狙うこの企画。一説によると、アマチュアゴルファーのホールインワン成功確率は約1万分の1とも言われている。

かつてゴルフ場でキャディーのアルバイトをしていた山内と、ゴルフ未経験の濱家が、2時間という制限時間の中でストイックにクラブを振り続けた。

【映像】かまいたち濱家、ロケ強制終了の事態に！相方の暴走に怒りの一言「やっていいと思うボケ以外やんなよ」

山内は「まずは10球ずつ行こう。一発で決めるで！」と意気込み構えるが、いざ打つ直前に「一発で入れますよ」とボケを放つ。

これに濱家は「打て早よ。2時間しかないけど、やっていいと思うボケ以外やんなよ」と厳しく注意。そんな濱家の言葉が効いたのか、山内は再び構えに入るものの、「行きますよ！」と再度ボケをかます。

暴走を止められない相方に、濱家は「今日帰りましょう」と苛立ち、「終わりましょう」とロケの終了を宣言した。

ロケ強制終了かと思いきや、本気モードに切り替えた山内のショットはホールから大きく外れる結果に。「ビビった向かい風に」「ちょっと弱めのほうがいいかも」と反省していた。

その後は徐々にホールに近づくものの、ホールインワンはならず。

続いてゴルフ初心者の濱家が挑戦するが、一打目からボールがまったく飛ばない緊急事態が発生！ 先行きが不安な展開に山内は「マジか…」と絶句する。

しかし、徐々に感覚をつかんだ濱家は、ホールの近くまでボールを飛ばすことに成功。

このまま一気にホールインワンかと思いきや、突然何もないところでつまずき、「風が強い」と言い訳。山内は「もう終わりやで。老化やわ」と驚いていた。