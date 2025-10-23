中島健人独自のワードセンスの秘密にクイズで迫る！『Venue101』#100の見どころを紹介

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『Venue101』#100が、10月25日23時からNHK総合で放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

櫻坂46「Unhappy ｂirthday 構文」

TOMORROW X TOGETHER「Can’t Stop」

中島健人「IDOLIC」

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会「約束になれ僕らの歌」

※アーティスト名五十音順

■「ケンティー名言クイズ」を実施

2011年に14歳でデビュー、現在はソロアーティストとしてアイドルを貫き続ける、ケンティーこと中島健人。自ら作詞を手掛けた新曲「IDOLIC」は自身の「人生の主題歌」と語る、アイドルとしての生き様が詰まった一曲。

そこで今回、番組ではファンを魅了する独自のワードセンスに注目。「ケンティー名言クイズ」と題し、出演者3組も参加してのクイズ形式で、過去の名言を振り返る。そこから見えてくる、ケンティー独自のワードセンスの秘密とは!?

■TOMORROW X TOGETHERの“どうしてもやめられないこと”とは

2019 年デビューした5人組ボーイグループ、TOMORROW X TOGETHER。番組では、今月リリースした新曲「Can’t Stop｣の曲名にちなんで、メンバーたちが“どうしてもやめられないこと”をぶっちゃけトーク。

エネルギッシュかつスタイリッシュなパフォーマンスにも注目だ。

■新曲で初のセンターを務める三期生・村井優を徹底解剖

櫻坂46の新曲「Unhappy birthday 構文」で初めてセンターを務める三期生・村井優。そこで番組では、メンバーたちの証言をもとに村井優の魅力を徹底解剖。特徴的なダンスから、いつもそばにいるメンバーだからこそ知る意外な性格まで、新センター村井優の素顔にとことん迫る。パフォーマンスで披露する村井が圧巻のソロダンスも必見だ。

■『虹ヶ咲学園』キャストの声優たちが語る作品の魅力

アニメやゲームなどオールメディアで展開する『ラブライブ！シリーズ』の第3作目『虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』。スクールアイドルの活動を通して夢を追う高校生たちの青春群像劇を描く本作で、登場人物の声を演じるキャストたちがスタジオに大集合し、メンバーたち、そして作品の魅力を語る。

テレビ初披露となる映画第2章主題歌の「約束になれ僕らの歌」もお見逃しなく。

■番組情報

NHK総合『Venue101』#100

10/25（土）23:00～23:30

司会：濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

