Photo: SUMA-KIYO

Phone 16シリーズから搭載された「カメラコントロール」。

コンデジのように、小気味良く撮影できると期待していたのですが、実際に使ってみると、片手ではシャッターを押す際に手ブレが起こりやすく、結局あまり使わなくなってしまいました。

片手でも安定した撮影を実現

Photo: SUMA-KIYO

そこで試してみたのが、3COINSで見つけた「マグネット ワンハンドシャッター（税込 1,980円）」。

MagSafe対応のiPhoneに装着して使える、2WAYタイプのハンドグリップです。

Photo: SUMA-KIYO

使い方はとても簡単。iPhoneの背面に「マグネット ワンハンドシャッター」を近づけるだけで、MagSafeの磁力によってしっかりと固定されます。

写真のように、グリップ部分だけを持って歩いても簡単には外れず、まるで一体化したような安定感です。

Photo: SUMA-KIYO

人差し指がくる位置にはシャッターボタンが備わっており、iPhoneとはBluetoothで接続。一眼レフカメラのように小気味よくシャッターを切ることができます。

ぼくは比較的手が小さいため、片手でiPhoneを掴んでカメラコントロールボタンでシャッターを切ると、どうしても手ブレが起こりやすいのですが、この「マグネット ワンハンドシャッター」を使えば、グリップをしっかり握れるので、片手でも安定して撮影できるようになりました。

遠隔操作もできるスマホスタンド

Photo: SUMA-KIYO

スマホスタンドとして使えるのも、「マグネット ワンハンドシャッター」ならではのポイント。動画視聴や集合写真など、さまざまなシーンで活躍してくれます。

Photo: SUMA-KIYO

さらに驚きなのが、シャッターボタンを取り外すことでリモコンとしても使える点。少し離れた位置（約10m）からでも操作できるので、集合写真や風景を背景にしたソロショットでも、自分のタイミングでシャッターを切ることができます。

また、うれしいことにシャッターボタンにはバッテリーを内蔵。未使用の状態で約60日間もち、USB-C経由で約1.5時間で満充電できる仕様となっています。

Photo: SUMA-KIYO

基本的にはMagSafe対応スマホ（iPhone 12以降）向けですが、付属のメタルリングをスマホやケースの背面に貼り付けることで、AndroidなどのMagSafe非搭載のスマホでも使用可能とのこと。

カラーは「グレー」と「アイボリー」の2色展開です。