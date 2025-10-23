ORANGE RANGE「イケナイ太陽 令和ver.」MVビハインド公開！マユリカとの共演シーン＆セットの制作過程などを収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ORANGE RANGEが、夏に自身のYouTubeにて公開し、大きな話題を呼んでいる楽曲「ORANGE RANGE-イケナイ太陽 (令和ver. Music Video)」のBehind The Scenesを公開した。

■MVは「平成あるある」が72個も登場する圧巻の内容

今回公開されたBehind The Scenesでは、MV本編では見られなかった撮影の裏側や、メンバーの和気あいあいとした様子をたっぷりと収録。

特に、MVに出演し「平成あるある」を体現したお笑いコンビ・マユリカとの共演シーンの舞台裏や、緻密に作り込まれた「致死量の平成」と称されるセットの制作過程など、ファン必見の貴重な映像が満載となっている。

「イケナイ太陽 令和ver.」MVは、7月2日の「夏（なつ）の日」にちなみ、懐かしの「平成あるある」が72個も登場する圧巻の内容で、直撃世代を中心に「懐かしすぎる」「情報量が多すぎる」と大きな反響を呼んだ。

メイキング映像では、このMVの世界観がどのようにして生み出されたのか、メンバーと出演者の真剣ながらも楽しげな表情から垣間見られる。

MVの衝撃的な完成度の裏に隠された、制作陣のこだわりとメンバーのユーモラスなやり取りを通じて、「イケナイ太陽 (令和ver. Music Video)」をさらに深く楽しむことができる。

■リリース情報

2025.10.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「トワノヒカリ」

2025.10.22 ON SALE

SINGLE「トワノヒカリ」

