ORANGE RANGE「イケナイ太陽 令和ver.」MVビハインド公開！マユリカとの共演シーン＆セットの制作過程などを収録
ORANGE RANGEが、夏に自身のYouTubeにて公開し、大きな話題を呼んでいる楽曲「ORANGE RANGE-イケナイ太陽 (令和ver. Music Video)」のBehind The Scenesを公開した。
■MVは「平成あるある」が72個も登場する圧巻の内容
今回公開されたBehind The Scenesでは、MV本編では見られなかった撮影の裏側や、メンバーの和気あいあいとした様子をたっぷりと収録。
特に、MVに出演し「平成あるある」を体現したお笑いコンビ・マユリカとの共演シーンの舞台裏や、緻密に作り込まれた「致死量の平成」と称されるセットの制作過程など、ファン必見の貴重な映像が満載となっている。
「イケナイ太陽 令和ver.」MVは、7月2日の「夏（なつ）の日」にちなみ、懐かしの「平成あるある」が72個も登場する圧巻の内容で、直撃世代を中心に「懐かしすぎる」「情報量が多すぎる」と大きな反響を呼んだ。
メイキング映像では、このMVの世界観がどのようにして生み出されたのか、メンバーと出演者の真剣ながらも楽しげな表情から垣間見られる。
MVの衝撃的な完成度の裏に隠された、制作陣のこだわりとメンバーのユーモラスなやり取りを通じて、「イケナイ太陽 (令和ver. Music Video)」をさらに深く楽しむことができる。
■リリース情報
2025.10.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「トワノヒカリ」
2025.10.22 ON SALE
SINGLE「トワノヒカリ」
■関連リンク
ORANGE RANGE OFFICIAL SITE
https://orangerange.com/