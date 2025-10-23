土屋太鳳、ヘアカットで“印象ガラリ”「めっちゃカッコいい」「お似合い」 ステージ上での“異例パフォーマンス”に反響
俳優の土屋太鳳（30）が22日、自身のインスタグラムを更新。レイヤーカットしたニューヘアを披露した。
【写真】「めっちゃカッコいい」レイヤーが入った新ヘアを披露した土屋太鳳
土屋は「昨日、私は2つの新しい挑戦をしました！」と報告。その1つが「両国国技館で行われた『b−ex 50th Anniversary SPECIAL EVENT 美IG−BANG！』にサプライズという形で参加させていただいたこと」だと明かし、ステージショットとオフショットを公開した。ステージ上では、実際にヘアカットを行うという“異例のパフォーマンス”に挑んだ。
投稿では「私は #AIR青山 という美容院で髪をケアしたり、整えたりしていただいていて#金丸佳右 さん、 #諸見里俊 さんをはじめたくさんの美容師さんがたに元気をいただいています」と話し、「美容院に入る時はボサボサな髪が出る時はピカピカになっていて髪がピカピカになると心も元気になる…そうやって今まで踏ん張ることが出来ました」と回想。
続けて「AIRさんと金丸さんに出会えたのは、私が本当にボロボロだった頃」と振り返り、「髪までボロボロになってしまって、傷んだ髪をなんとかまとめようとして、更に傷めてしまう…そんなスパイラルに陥ってしまい撮影でも舞台挨拶でもイベントでもカメラの前に立つのが怖かった頃に、母が一生懸命リサーチして予約をとってくれました」と、美容師との出会いを明かした。
また、この日のステージ演出について、「私は仮面をつけて踊ったのですが、その仮面は顔を隠すというよりも自分らしくない自分を表現していて、コンプレックスで壊れそうな自分が美容師さんの姿をみて美容院に駆け込む、というストーリーを表現しました」と説明。自身が出演したミュージカル『ローマの休日』での経験を引き合いに、「アン王女が心を解放できたのは、髪をカットしたから。新しい髪型は新しい自分に出会わせてくれる魔法だし、その魔法をかけてくれるのが美容師さんだと思うのです。メイクをしない小さいお子さんや学生さんが初めて美容やファッションに触れることが出来るのも美容院だと思います」と語った。
「本来、ヘアショーは美容師さんたちの技術やパフォーマンスのためのショーなので踊るという要素が受け入れられるか心配もあったけれど、美容院や美容師さんへの感謝を自分なりに表現したかった」とし、「素敵な機会に出会うことが出来て心から感謝しています」と気持ちを伝えている。
「カットモデルとしての時間はまさに『魔法中の魔法』という感覚でした 美容院といえば、私なんて途中で眠っちゃったりするくらい基本的にはプライベートな時間なのに、ヘアショーでは、その時間が突然、素敵な『ショー』になるんです モデルの方々も素敵だったなぁ」と異例のステージ上でのカットを振り返り、「載せた写真のうち1枚だけ舞台裏の写真がありますが、それが、切る直前の写真 そこからステージ上でカットしていただいて、あっという間に気持ちまで変わっちゃう。カットしていただいたあとは、髪の動きに合わせて心まで動きました」とステージでの様子を伝えた。
写真では、サイドにレイヤーが入った新ヘアを披露しており、クールな印象のカットを多数披露している。
この投稿にファンからは「めっちゃカッコいいです！」「お似合い」「滅茶苦茶美しい」「綺麗でカッコいい」などのコメントが寄せられている。
