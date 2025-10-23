　23日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比110円高の4万8780円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万8641.61円に対しては138.39円高。出来高は1895枚となっている。

　TOPIX先物期近は3258.5ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.72ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48780　　　　　+110　　　　1895
日経225mini 　　　　　　 48770　　　　　+105　　　 28795
TOPIX先物 　　　　　　　3258.5　　　　　+5.5　　　　1846
JPX日経400先物　　　　　 29370　　　　　+105　　　　　92
グロース指数先物　　　　　 723　　　　　　+0　　　　 138
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース