日経225先物：23日19時＝110円高、4万8780円
23日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比110円高の4万8780円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万8641.61円に対しては138.39円高。出来高は1895枚となっている。
TOPIX先物期近は3258.5ポイントと前日比5.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.72ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48780 +110 1895
日経225mini 48770 +105 28795
TOPIX先物 3258.5 +5.5 1846
JPX日経400先物 29370 +105 92
グロース指数先物 723 +0 138
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
