これからの気象情報です。

24日(金)も秋晴れが続き、朝晩は寒くなりそうです。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の内陸や山沿いを中心に、霜注意報が発表されています。



◆10月24日(金)の天気

・上越地方

朝から青空が広がるでしょう。

最高気温は19℃前後の予想です。今日と同じくらいで、日中でも上着が必要になりそうです。



・中越地方

夜にかけて晴れの天気が続く見込みです。

朝晩は各地1桁台の寒さとなり、山沿いでは霜がおりるところもあるでしょう。

一方、日中の気温は17℃前後の予想です。



・長岡市と三条市周辺

朝から日差しがたっぷり届くでしょう。

最低気温は7℃前後で、今朝よりやや低くなるところもありそうです。

最高気温は、各地18℃の予想です。



・下越：新潟市周辺と佐渡

日中は穏やかに晴れるでしょう。

夕方以降は雲が広がるところもありますが、天気の崩れはなさそうです。

昼間の気温は、今日と同じくらいになるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

昼ごろまでは、日差しが届くでしょう。

最高気温は15～17℃の予想で、11月上旬並みになりそうです。



◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。

波の高さは、各海域で最大1mの予想です。



◆週間予報

25日(土)は天気が下り坂に向かい、夜遅くは雨の降るところもあるでしょう。

26日(日)～28日(火)はまとまった雨が降り、風が強まるところもありそうです。

また、28日(火)ごろは標高の高い山で雪が混じる可能性があります。



24日(金)も朝晩は寒くなりそうです。服装でうまく調節をして、体調を崩さないよう気をつけてください。