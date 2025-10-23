明日も朝晩は冷え込む 日中との気温差は服装で調整を【これからの天気(23日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
24日(金)も秋晴れが続き、朝晩は寒くなりそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の内陸や山沿いを中心に、霜注意報が発表されています。
◆10月24日(金)の天気
・上越地方
朝から青空が広がるでしょう。
最高気温は19℃前後の予想です。今日と同じくらいで、日中でも上着が必要になりそうです。
・中越地方
夜にかけて晴れの天気が続く見込みです。
朝晩は各地1桁台の寒さとなり、山沿いでは霜がおりるところもあるでしょう。
一方、日中の気温は17℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
朝から日差しがたっぷり届くでしょう。
最低気温は7℃前後で、今朝よりやや低くなるところもありそうです。
最高気温は、各地18℃の予想です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
日中は穏やかに晴れるでしょう。
夕方以降は雲が広がるところもありますが、天気の崩れはなさそうです。
昼間の気温は、今日と同じくらいになるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
昼ごろまでは、日差しが届くでしょう。
最高気温は15～17℃の予想で、11月上旬並みになりそうです。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、各海域で最大1mの予想です。
◆週間予報
25日(土)は天気が下り坂に向かい、夜遅くは雨の降るところもあるでしょう。
26日(日)～28日(火)はまとまった雨が降り、風が強まるところもありそうです。
また、28日(火)ごろは標高の高い山で雪が混じる可能性があります。
24日(金)も朝晩は寒くなりそうです。服装でうまく調節をして、体調を崩さないよう気をつけてください。
