アメリカのスタンフォード大学の佐々木麟太郎選手がXでトレンド1位となっています。

佐々木選手は高校通算140本塁打を誇り、去年3月に花巻東高校を卒業。そしてアメリカのスタンフォード大学に進学。来年7月に予定されているMLBドラフトでも指名対象選手でもあるので、MLBドラフト後にチームを選択する可能性が高いと言われています。

それでも23日のNPBドラフト会議で1巡目指名選手に名前が挙がります。DeNAから佐々木選手の名前がアナウンスされると会場は「おぉ」とどよめきが上がります。さらにソフトバンクも佐々木選手を指名。獲得に対してリスクがある中、2球団が1位指名をしました。最終的には、ソフトバンクの城島健司CBO(チーフベースボールオフィサー)が引き当て交渉権を獲得。

Xでは“佐々木麟太郎”がトレンド入り。今後どのような動きがあるのか注目されます。

城島CBOは「彼の場合は特殊で来季の頭からすぐというわけにはいかないですけれど、そのリスクを背負ってでも魅力のある選手。ぜひウチのチームに縁があれば来てほしい。日本とアメリカとどちらを選ぶかは尊重していますけれど、ぜひ縁があれば、九州の豪快な野球にあなたの力が必要です。一緒にやりましょう！」と話しています。