Ｎｅｔｆｌｉｘアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」の主人公の一人“ルミ”の声として、劇中歌「Ｇｏｌｄｅｎ」を歌唱し米ビルボードメインシングルチャート「ＨＯＴ １００」で、８週連続１位を記録し、一躍話題を集めた、歌手で作曲家のＥＪＡＥ（イジェ）が２２日、韓国の人気トーク番組「ユ・クイズ ＯＮ ＴＨＥ ＢＬＯＣＫ」にゲスト出演し、自身の音楽人生について語った。

ＥＪＡＥは過去に「ＳＭエンターテインメントのデビュー候補生（練習生）だった」と明かし、ＳＵＰＥＲ ＪＵＮＩＯＲや少女時代、ＳＨＩＮｅｅ（シャイニー）のメンバーとともに、練習生として１２年もの長い時間を過ごしたと述懐。「１日のうち６時間は歌い、６時間はダンスの練習をして、わずか１３歳で気絶するくらい切実だった」と言い、ＭＣの２人を驚かせた。しかし「結局デビューすることができなかった」と言い「Ｋ-ＰＯＰに傷つき、しばらく音楽を恨んだ」と、苦しい時期を振り返った。

また当時、少女時代のユリから「あなたは、必ず何かになると思う。頑張り過ぎだよ。絶対に成功するから」と励まされ、その言葉が大きな勇気になったと告白。

そんなユリの言葉通り、ＥＪＡＥは作曲家としての才能を開花させ、自身がかつて所属していたＳＭの所属グループ・Ｒｅｄ Ｖｅｌｖｅｔ（レッドベルベット）の「Ｐｓｙｃｈｏ」やａｅｓｐａ（エスパ）の「Ａｒｍａｇｅｄｄｏｎ」の楽曲制作に参加。その後もＴＷＩＣＥやＭＩＳＡＭＯ、ＮＭＩＸＸ、ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭなどの人気グループにも楽曲を提供するなど、その実力が認められている。