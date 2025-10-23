「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、DeNAはスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）を1位指名。2球団競合で敗れ、外れ1位で青学大の小田康一郎内野手（4年＝中京）の交渉権を獲得した。

佐々木麟太郎をサプライズ1位指名で会場を沸かしたが、ソフトバンクも指名し、一騎打ちのクジ引きで相川新監督は佐々木を引くことはできなかった。

新監督の初仕事を終え「いきなり悔しい…物凄く悔しい」と悔しさを隠さなかった指揮官。佐々木の1位指名を決めたのは「今日集まって、佐々木くんで行こうという話に。もちろん、人間的にも素晴らしくて、チーム、日本、世界に飛び出して発進していけるような素晴らしい選手だというところで。（交渉権が来夏）それはもう承知の上で」と当日の決断だったと明かした。

改めて、1位競合のクジ引きを振り返り「そうですね、本当に一本で行けるのがベストだったんでしょうけれど、なかなかやっぱりそういう選手ではなかったというところ、非常に残念です」と苦笑い。「もちろん初めてのことなので緊張しましたし、それよりも佐々木くん引きたいという思い…それだけでした」と語った。

めまぐるしい1週間となった相川新監督は「いや本当に1週間、いろんな新しい経験させてもらっていて、凄くワクワクする日々です」で充実感に笑顔も見せた。