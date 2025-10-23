¡Ú¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Û¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¡ÖÏ¯´õ¤ËÎô¤é¤Ê¤¤¡×·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¤òÀä»¿¡¢¼é¸î¿À¸õÊä¤Ë
¡¡¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄsupported¡¡by¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ï·òÂç¹âºê¤ÎÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¡Ê18¡Ë¤ò1°Ì»ØÌ¾¤·¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¶¥¹ç¤ÎËö¡¢¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤Ï½é»Å»ö¤Ç¸«»ö¡¢¸ò¾Ä¸¢¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹âÂ´Åê¼ê¤Î1°Ì»ØÌ¾¤Ï19Ç¯¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ°ÊÍè¡£¡ÖÏ¯´õ¤ËÎô¤é¤Ê¤¤Åê¼ê¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÕÇ¤½ÅÂç¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÅêµå¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÌîµåIQ¹â¤½¤¦¤Ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢Áª¼ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¤¤¤É÷¤ò¿á¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡×¤ÈÌîµåIQ¤Ë¤âÂÀ¸ÝÈ½¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é°éÀ®ÊýË¡¤È¤«¤½¤ÎÊÕ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¨ÀïÎÏ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡×¤ÈÂ¨ÀïÎÏ¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤«¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡£´êË¾¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Íè¤Î¡È¼é¸î¿À¡É¸õÊä¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡ÀÐ³À¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÀÐ³À¤¯¤ó¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ËÉé¤±¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õ°Ê¾å¤ËÀ¤³¦¤Ç±©¤Ð¤¿¤±¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£