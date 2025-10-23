『Popteen vs egg MODELS CRUSH』の開幕直前SPが放送。人気モデルが“大病み”した際に、「一般人に戻りたい」などと綴った長文LINEが公開され、「やばいやばいやばい」との声が上がった。

【映像】人気モデル、美脚あらわなミニスカ姿（全身あり）

『Popteen vs egg MODELS CRUSH』は、人気モデルたちによるバトルリアリティショー。人気ティーン雑誌『Popteen』と『egg』の初コラボ雑誌刊行が決定し、合同雑誌の表紙と誌面のページをかけた二誌合同の一大オーディションプロジェクトが開催された。同番組は、オーディションの一部始終に密着しモデルたちの真剣勝負の様子に迫る。開幕直前SPには、Popteen 出身のゆめぽて、みちゅ、 egg出身のももあ、みりちゃむが登場した。

みちゅは、2002年9月16日生まれの23歳。20年2月にPopteenでモデルデビューし、23年1月号で卒業した。卒業後は、Scawaii!でレギュラーモデルに抜擢され、CanCamなどでも活躍している。そのほか、21年の放送されたABEMAによるオリジナル恋愛番組『恋とオオカミには騙されない』に出演し注目を集め、現在は『王様のブランチ』（TBS系）で、レギュラーリポーターを務めている。

この日は、胸の下まである長い髪を緩く巻き、グレーのパンツスーツ、首元にはパールのネックレスという落ち着きのあるファッションで登場したみちゅ。Popteen時代の大変だった思い出を告白した。

Popteenでは、毎月のように雑誌の表紙を飾るためのバトルがあり「ほぼ毎月やってたからマジで大変すぎて」と当時を振り返ったみちゅ。「メンタルめっちゃやられるわけですよ。正月に大病みしたことがあって。実家に帰ったら東京も嫌になるし」と正月に実家に帰ったことで、より辛くなってしまったことを明かした。なんと、「マネージャーさんに大病みLINEを送った」のとことで、当時、送信した長文のLINEが公開された。

20年1月1日に送られたそのLINEには、「今のうちに一般人に戻って、早く人の目に入らない場所にいきたい」などの切ない思いが綴られており、みりちゃむは「やばいやばいやばい」と驚愕した。