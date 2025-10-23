Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月23日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はルーキーながら5戦してラスなし、堂々と個人トップ10に入っているEARTH JETS・逢川恵夢（協会）。今夜も安定した戦いぶりでポイントを持ち帰るか。

【映像】永世女流雀王・逢川恵夢、さらに輝くか

初の永世女流雀王として、注目されつつMリーグ入りした逢川だが、その実力は確かなもの。5戦してトップこそ1回だが、2着3回・3着1回で、ラスはなし。バランスのいい戦いぶりが好結果につながっている。チームは10チーム最下位に沈むが、逢川の明るさもチームを救っているところ。笑顔と勝利、両方にかかる期待は大きい。

前年覇者・セガサミーフェニックスも、なかなか浮上のきっかけが掴めず、現在はリーグ9位。この日先発の竹内元太（最高位戦）も、前回は大接戦のオーラスで競り負けラスを引き、チームは24戦でラス10回と苦しい。▲8.9の竹内がチームのポイントリーダーというのも寂しいところ。まずはプラス域に戻って反攻の旗印になりたい。

KONAMI麻雀格闘倶楽部の選手兼監督・滝沢和典（連盟）は個人3連勝と好調。久々に個人としてもランキング上位に顔を出している。例年ポイントを稼ぎまくる伊達朱里紗（連盟）の調子が上がらない今、監督として、先輩として復調するまでカバーを続けたいところだろう。

リーグ2位と好位置にいるU-NEXT Piratesは、リーダー小林剛（麻雀連合）が先発。安定感抜群のチーム状況において、小林の調子が上向けば、さらに盤石というところ。前回、今期初トップを取った勢いそのままに連勝なるか。

【10月23日第1試合】

EARTH JETS・逢川恵夢（協会）個人10位 ＋81.0

KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）個人8位 ＋99.0

セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）個人22位 ▲8.9

U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）個人25位 ▲29.1

【10月21日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋272.3（24/120）

2位 U-NEXT Pirates ＋258.5（26/120）

3位 赤坂ドリブンズ ＋99.9（22/120）

4位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋77.8（24/120）

5位 TEAM雷電 ＋38.8（24/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲0.8（22/120）

7位 BEAST X ▲46.0（24/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲127.9（26/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲248.4（24/120）

10位 EARTH JETS ▲324.2（24/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

