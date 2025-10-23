¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¥Í¥Ã¥È¡Ö¥é¥µ¡¼¥ëÂ¤È¿¡©£÷¡×ÁûÆ°¢ª¤Þ¤µ¤«¿¿Áê¡¡¼óÈÉ»ØÌ¾¡¢»²±¡£²¿Í¤Î¼ÒÌ±¡ÖÊ¡Åç¿ðÊæ¤¯¤ó¡¦£±É¼¡×¤Î²ø¡¡£²²óÌÜ¤Ï£°É¼¡¡¤¶¤ï¤Ä¤¯¢ª¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×
¡¡£²£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñ²ñ¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡¢»²±¡ÀªÎÏ£²¿Í¤Î¼ÒÌ±ÅÞ¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢Ê¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¤Ë£±É¼¤·¤«Æþ¤é¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬¡Ö¥é¥µ¡¼¥ëÂ¤È¿¤·¤¿¤ó¤«¡©£÷¡×¡Ö¤¢¤È£±É¼¤Ï¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ï¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¿¿Áê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»²±¡£±²óÌÜÅêÉ¼¤Ï¡¢¼«Ì±¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬£±£²£³É¼¤Ç²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤º¡£ÆüËÜ°Ý¿·°Ê³°¤Ï³ÆÅÞµÄ°÷¤¬¤Û¤Ü¼«ÅÞÅÞ¼ó¼ó¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÊ¡Åç¿ðÊæ¤¯¤ó¡¦£±É¼¡×¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÒÌ±¤Î»²±¡µÄ°÷¤ÏÊ¡ÅçÅÞ¼ó¤È¡¢º£²Æ¤ËÅöÁª¤·¤¿¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æÉûÅÞ¼ó¤Î£²¿Í¡£¤·¤«¤·Æ±Æü¤Ë²ñ¸«¤·¤¿Ê¡ÅçÅÞ¼ó¤Ï¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÅêÉ¼¹ÔÆ°¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï¶¦Æ±²ñÇÉ¤òÎ©·û¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆþ¤Ã¤¿£±É¼¤Ë¡ÖÊ¡Åç¿ðÊæ¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¿´Åö¤¿¤ê¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ï¤´ËÜ¿Í¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¸øÉ½¤µ¤ì¤¿»²±¡¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢Ê¡ÅçÅÞ¼ó¤ÏÎ©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤ËÅêÉ¼¡£°ìÊý¤Ç¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æµÄ°÷¤Ï¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÊ¡Åç¿ðÊæ¡×¤ÈÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£²²óÌÜ¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢Ê¡ÅçÅÞ¼ó¡¢¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æµÄ°÷¤È¤â¡ÖÌîÅÄ²ÂÉ§¡×¤ËÂ·¤Ã¤ÆÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡ÖÊ¡Åç¤¬ÌîÅÄ²ÂÉ§¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¡¢¥é¥µ¡¼¥ë¤¬Ê¡Åç¤ËÅêÉ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÊ¡Åç¤ß¤º¤Û¡¢ÌîÅÄ¤µ¤ó¤ËÆþ¤ì¤¿¡ª¡¡¥é¥µ¡¼¥ë¤µ¤ó¤À¤±¤¬¡¢Ê¡Åç¤ß¤º¤Û¤ËÆþ¤ì¤¿¡ª¡×¡Ö·ë¶É¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ¤¬ÅêÉ¼¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡×¡Ö·èÁªÅêÉ¼¡¡Î¾Ì¾¤È¤âÎ©·ûÌîÅÄÂåÉ½¡¡°ì²óÌÜ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦»ö¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·èÀïÅêÉ¼¤Ç¤Ï¹â»Ô»á¤¬²áÈ¾¿ô£±£²£µÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£