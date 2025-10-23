Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月23日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はBEAST Xのキャプテン・東城りお（連盟）。トップが取れれば、チームもプラス域に戻れるところ。笑顔の“りおカーニバル”開催なるか。

【映像】ファン待望の“りおカーニバル”なるか？

2年ぶりのMリーグ復帰でも、十分に戦えている東城。出場がなくても控室でチームメイトを全力応援する姿が、ファンの好感を呼んでいる。なかなか結果が出ずに苦しむ仲間がいても、雰囲気が沈まないところは東城の明るさに救われている部分も多いだろう。

なかなか浮上できないという意味では、KADOKAWAサクラナイツも状況は同じ。素点はプラスながら順位点のマイナスが大きく、トータルでもマイナスというつらい展開が続いている。堀慎吾（協会）もトップ1回、3着2回、ラス2回という内容は、本来の力を考えればまだまだ物足りない。至極の一局といわず、何局でも気持ちいいアガリを狙いたい。

この2チームよりも状況として苦しいのは渋谷ABEMAS。3ケタマイナスでリーグ8位と、常勝軍団と呼ばれた時代から見れば、かなり厳しい。昨年、かなり苦労した松本吉弘（協会）も、なんとかトップ1回を取っただけでは、まだまだ借りは返せていない。強気で勝負だ。

リーグ3位と好調の赤坂ドリブンズは、渡辺太（最高位戦）が先発出場。前回、トップ濃厚と思われたところから2着に終わり、初勝利がお預けになった。リーグ全体に影響を与えるほどの実力者が、個人31位の▲86.2では寂しい。穏やかにして強い渡辺らしいところをファンは待っている。

【10月23日第1試合】

赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）個人31位 ▲86.2

KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）個人28位 ▲59.1

渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）個人37位 ▲154.3

BEAST X・東城りお（連盟）個人20位 ＋11.7

【10月21日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋272.3（24/120）

2位 U-NEXT Pirates ＋258.5（26/120）

3位 赤坂ドリブンズ ＋99.9（22/120）

4位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋77.8（24/120）

5位 TEAM雷電 ＋38.8（24/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲0.8（22/120）

7位 BEAST X ▲46.0（24/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲127.9（26/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲248.4（24/120）

10位 EARTH JETS ▲324.2（24/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

