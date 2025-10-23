「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

広島がドラフト２位で亜大の最速１５２キロ右腕・斉藤汰直投手を指名した。指名後に会見に臨んだ右腕は２位指名への悔しさをかみしめ、プロの舞台での活躍を誓った。

指名の瞬間はホッとした表情を浮かべていたが、会見では開口一番、「まずは自分の名前が本当に呼ばれてホッとした気持ちと、どこか悔しい思いも少しあります」と本音を吐露した。

同じ東都リーグの青学大・中西や明大・大川など、同世代の投手が先に名前を呼ばれた。「やっぱり大学４年間、ドラフト１位で指名されるという目標を持って練習してきて、その結果がこのような結果になったんですけど、同級生が自分の前で呼ばれるところに悔しさを持って。呼ばれた順番はプロ野球に入ったら関係ないと思うので、世代を代表できる投手になっていきたいと思います」と力を込めた。

広島はドラフト１位で公表していた通り、創価大の立石を指名。日本ハム、阪神との３球団競合の末、クジを外し、仙台大・平川蓮を指名。またしても日本ハムと指名が重複したが、今度は新井監督が当たりクジを引き当てた。