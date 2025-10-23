¡Ö°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¡×¡È¥é¥Æ¥ó·Ï¡ÉÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÆüËÜ¤Ç¤ß¤»¤¿¡Ö¿À¥Õ¥¡¥ó¥µ¡×¡Ä´ÑÀï¥¥Ã¥º¤È¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¸òÎ®¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼
¡¡WWEÆüËÜ¸ø±é¤Ç¡¢½÷À²¦¼Ô¤ÈÍÄ¤¤¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¸òÎ®¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹çÄ¾¸å¤Î¡È¿À¥Õ¥¡¥ó¥µ¡É¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥é¥Æ¥ó·ÏÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢ÆüËÜ¤Î¥¥Ã¥º¤Ë¡È¿À¥Õ¥¡¥ó¥µ¡É
¡¡WWE¸ø¼°X¤¬¡Ö¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÌë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ø±é¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¾Ò²ð¡£Ãæ¤Ç¤â½÷»ÒÀ¤³¦²¦¼Ô¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥±¥ë¤¬¡¢»î¹çÄ¾¸å¤Ë¥ê¥ó¥°²¼¤Ç¸«¤»¤¿¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Í¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤¿¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤ÇÍÄ¤¤ÃË¤Î»Ò¤òÊú¤¾å¤²¤ÆµÇ°»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë¡£»î¹çÄ¾¸å¡¢¤·¤«¤â¸ª¤ËWWE½÷»ÒÀ¤³¦²¦ºÂ¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬µ±¤¯ÆÃÊÌ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î1Ëç¤Ë¡¢¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â°ìÀÆ¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥³¥á¥ó¥È¤â¶½Ê³µ¤Ì£¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤ÏºÇ¹â¤À¤è¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤Í¡ª¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¡¢¿ÀÂÐ±þ¤Ø¤Î¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î»Ò¡¢¤â¤¦¥»¥ì¥Ö¤À¤Ê¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¤Ê»Ò¤À¡×¡Ö°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢Á¢¤àÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·¤Î¡ÖRAW¡×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëºÇÍÎÏ¸õÊä¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¡¦¥Ú¥ì¥¹¤È¤ÎÂÐ·è¤Ë¾¡Íø¡£¤½¤Î¸å¡¢ÇÔËÌ¤·¤¿¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤ÎÊ¢¤¤¤»¤Ë¤è¤ë¡È¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ç¥¤¡É¤Î½±·â¤Ë¡¢µ×¡¹¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥Ù¥é¤¬µß½Ð¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¿·¿Êµ¤±Ô¤Î½÷»Ò²¦¼Ô¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¶¦Æ®¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ç¥¤¤È¤Î¹³ÁèËÖÈ¯¤¬Í½´¶¤µ¤ì¤ë¡£
