“ツヤ感”がポイント！【ZARA】40・50代が即こなれる♡「洗練パンツ」

上品な光沢感が洗練された印象を与える、ベルベット素材やサテン素材。【ZARA（ザラ）】では、そんなベルベットやサテンを使用し、トレンドのフレアシルエットやバルーンシルエットを取り入れた、大人コーデが即こなれそうな「洗練パンツ」を販売中。ツヤ感を与え、華やかさをプラスできるパンツは、ワンランク上のコーデを楽しみたいミドル世代に欠かせないアイテムになりそうです。

美脚効果も期待大◎ 洗練度アップを狙えるベルベットフレアパンツ

【ZARA】「ZW COLLECTION ベルベットフレアパンツ」\15,990（税込）

光沢感のあるベルベット素材と、深みのあるバーガンディカラーが特徴。洗練された印象を与え、一点投入するだけで大人コーデをランクアップできそうなパンツ。裾にかけて緩やかに広がるフレアラインが、トレンド感アップをサポート。脚がスラッと長く見えそうで、美脚効果も期待できます。

最旬スタイルを楽しめるベルベットバルーンパンツ

【ZARA】「ZW COLLECTION ベルベットバルーンパンツ」\13,590（税込）

ダークトーンながらツヤ感のあるベルベット素材で、華やかかつ、軽やかな着こなしに。トレンドのブラウンカラーとバルーンシルエットで、最旬スタイルを楽しめそうなパンツ。ジャケットを合わせてハンサムに。足元はハイヒールでレディなエッセンスをプラスするのが今の気分。

一点投入でサマ見え！ 周りと差がつくパレオパンツ

【ZARA】「サテン パレオ レース パンツ」\6,590（税込）

繊細なレースとキュートなリボンを組み合わせた、パレオをレイヤード。ZARAらしいエッジの効いたデザインで、周りと差がつくパンツコーデを楽しめそうな一本。シンプルなトップスを合わせるだけでこなれた印象を与えられそうなので、おしゃれが苦手なミドル世代の強い味方になりそうです。

スカート並みにエレガントなレオパ柄サテンパンツ

【ZARA】「ベルト付きサテンワイドパンツ」〈豹紋〉\7,990（税込）

今シーズン、トレンドキーワードに浮上しているレオパ柄が目を引くパンツ。ツヤのあるサテン素材と、生地をたっぷり使用したワイドシルエットがエレガントな雰囲気を演出。奇抜になりすぎないため、ミドル世代もコーデに取り入れやすそうです。ゴールドカラーのバックルが印象的な付属のベルトも、コーデにいいアクセントを与えます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i