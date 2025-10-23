今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された6回目のうちの子記念日を迎えた猫ちゃん。6年前のある日、車にぶつかったとみられる小さな子猫を保護した飼い主さん。それから月日は流れ、今では家族の一員として穏やかな日々を過ごしています。

【写真：交通事故に遭ったとみられる『小さな子猫』を保護→６年後…】

6回目のうちの子記念日

今回、Xに投稿したのは「まめ(下半身麻痺の猫)」さん。登場したのは、猫のまめちゃん。

まめちゃんが保護されたのは、6年前。交通事故でケガを負い、下半身が動かなくなってしまいました。

それでも飼い主さんご家族の温かい介護と愛情に包まれ、今では自分のペースで毎日を楽しめるように。大好きなママとお姉ちゃんにたくさんなでてもらう時間が何よりの幸せのようです。

そして今回、まめちゃんは無事に6回目のうちの子記念日を迎えたとのこと。飼い主さんは、まめちゃんとの出会いに感謝しつつ、これからもよろしくねという気持ちを込めて、たくさんなでなでしてあげたそうです。

まめちゃんに温かい言葉がたくさん寄せられる

6回目のうちの子記念日を迎えた、まめちゃん。投稿を見たXユーザーたちからは、「苦しい辛い怖い思いをしたけど幸せになれたね」「まめちゃんもきっと主様たちに家族に迎えてくれてありがとうって思ってますよ」「これからも美味しいご飯食べて元気に甘えん坊ちゃんしてくださいね」「優しい保護主様と御縁があって本当に良かったです」「毛並みやお顔、甘えん坊な性格から、愛情をたっぷり貰って育っているのが伝わってきます」などの温かい声が多く寄せられていました。

ハンデを抱えながらも、力強く生き続けているまめちゃん。これからも、大好きなご家族と一緒に幸せに過ごしていくことでしょう。

Xアカウント「まめ(下半身麻痺の猫)」では、そんな猫のまめちゃんとの温かい日常の様子などが投稿されています。まめちゃんの投稿は見ているだけで、元気づけられます。

写真・動画提供：Xアカウント「まめ(下半身麻痺の猫)」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。