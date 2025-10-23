『呪術廻戦』「死滅回游」新カットを使用したCM映像公開 禪院直哉のキャラビジュ解禁
11月7日公開の『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』より、2種のテレビCM映像が解禁された。併せて、禪院直哉のキャラクタービジュアルも解禁。シークレットとなっていたムビチケが【直哉ver】であることも明らかとなった。
【動画】『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』、新カットを使用した「死滅回游」CM映像
集英社「週刊少年ジャンプ」にて6年半にわたる連載が完結し、シリーズ累計発行部数1億部（デジタル版含む）突破する人気コミック『呪術廻戦』（芥見下々著）。2020年10月から2021年3月までテレビアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。テレビアニメ第2期となる「懐玉・玉折／渋谷事変」が2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。
『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』の公開後、『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が大ヒット上映中。そして、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が11月7日より全国公開され、さらにテレビアニメ第3期「死滅回游 前編」が、2026年1月より放送開始することが決定し、ますます盛り上がりをみせている。
このたび、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』より、2種類のテレビCMが解禁。
「渋谷事変」ではテレビアニメ第2期「渋谷事変」OPテーマ「SPECIALZ」を使用し、五条悟の封印から両面宿儺の領域展開、虎杖悠仁と真人の戦いまで、激動の「渋谷事変」で繰り広げられたし烈な戦いを凝縮した大迫力な映像となっている。
「死滅回游」では、同じ師を持つ虎杖悠仁と乙骨憂太の激闘シーンや、「死滅回游」から登場する禪院直哉の姿を含め虎杖と乙骨のバトルシーンや伏黒、両面宿儺など新規カットが追加された緊迫感の漂う映像に仕上がっており、圧巻のアクションシーンと「死滅回游」の張り詰めた緊張感を味わうことができる。
また、「死滅回游 先行上映」にて本格的に登場する禪院直哉のキャラクタービジュアルが解禁。虎杖悠仁、乙骨憂太、伏黒恵、脹相に続いて公開されたこのビジュアルは、不敵な笑みを浮かべる表情と、どこか底知れない巧妙な眼差しが印象的だ。このビジュアルは一部の劇場でも展開予定だ。
さらに10月24日より『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』のキャラクタービジュアルを使用したムビチケカード【直哉ver】の発売が決定。
虎杖と乙骨が描かれた『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』のキービジュアルを使用した絵柄、キャラクター別ビジュアルを使用した虎杖悠仁、乙骨憂太、伏黒恵、脹相も発売中だ。
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』は、11月7日全国公開。
