「安心してください」宮澤佐江、ハワイオフショにファンが仰天「服着てねーの？って思ってしまいました」
元AKB48、SKE48の女優・宮澤佐江が、23日までにインスタグラムを更新。食事中のオフショットを公開し、ファンをドキドキさせている。
【写真】絶妙に服だけ隠れた宮澤佐江のギリギリショット（ほか7枚）
ハワイを訪れている宮澤は「おいしすぎて、キレイすぎました。服は着てます、一応。 ＃パンケーキ食べました ＃安心してください着てますよ」とつづり、パンケーキを楽しむオフショットなどを公開。
チェック柄のかわいいオフショルダートップスを着ている彼女だが、パンケーキのお皿で絶妙に服の部分が隠れており、まるで服を着ていないように見えてしまっている。
この投稿を見たファンは「服着ててよかった 美味しそう！」「一瞬服着てねーの？って思ってしまいました笑」「いや！これは着てない！！絶対に着てない！」「楽しそうな佐江ちゃんのおすそ分けありがとう」など、驚きの声を上げている。
■宮澤 佐江（みやざわ さえ）
1990年8月13日生まれ。東京都出身。「AKB48」のチームKの元メンバー。2006年第2期メンバーのオーディションに合格し、芸能活動をスタート。グループ卒業後は女優として活躍し、ドラマ『40までにしたい10のこと』『レプリカ 元妻の復讐』などに出演した。
引用：「宮澤佐江」インスタグラム（＠sae_3830）
