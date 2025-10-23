宮澤佐江（2017年撮影）

　元AKB48、SKE48の女優・宮澤佐江が、23日までにインスタグラムを更新。食事中のオフショットを公開し、ファンをドキドキさせている。

　ハワイを訪れている宮澤は「おいしすぎて、キレイすぎました。服は着てます、一応。　＃パンケーキ食べました　＃安心してください着てますよ」とつづり、パンケーキを楽しむオフショットなどを公開。

　チェック柄のかわいいオフショルダートップスを着ている彼女だが、パンケーキのお皿で絶妙に服の部分が隠れており、まるで服を着ていないように見えてしまっている。

　この投稿を見たファンは「服着ててよかった　美味しそう！」「一瞬服着てねーの？って思ってしまいました笑」「いや！これは着てない！！絶対に着てない！」「楽しそうな佐江ちゃんのおすそ分けありがとう」など、驚きの声を上げている。

■宮澤 佐江（みやざわ さえ）
1990年8月13日生まれ。東京都出身。「AKB48」のチームKの元メンバー。2006年第2期メンバーのオーディションに合格し、芸能活動をスタート。グループ卒業後は女優として活躍し、ドラマ『40までにしたい10のこと』『レプリカ 元妻の復讐』などに出演した。

