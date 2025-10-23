¡Úµð¿Í¡Û£¶Áª¼ê¤Ç»ÙÇÛ²¼»ØÌ¾½ªÎ»¡¡¾å°Ì£³¿Í¤Ï¥É¥é£±¤ÎºíµÜÀ½ºî½ê¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤éÂ¨ÀïÎÏÅê¼ê¡Ä»ØÌ¾Áª¼ê°ìÍ÷
¢¡£²£°£²£µÇ¯¡¡¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¡Ê£²£³Æü¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£¶Áª¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¡¢»ÙÇÛ²¼¤Î»ØÌ¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡£±½äÌÜ¤Ë¤Ï¡¢Á°Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤ËºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤ÎËÜ³ÊÇÉº¸ÏÓ¤ÇºíµÜÀ½ºî½ê¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¤ò»ØÌ¾¡£Ã±ÆÈ¤Ç¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££²°Ì¤Ç¤ÏÄ¹¿È£±£¸£³¥»¥ó¥Á¤Î¥µ¥¤¥É±¦ÏÓ¤ÎÁáÂç¡¦ÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¡¢£³°Ì¤Ë¤Ï°¡Âç¤Î¥È¥ë¥Í¡¼¥Éº¸ÏÓ¡¦»³¾ëµþÊ¿Åê¼ê¤ò»ØÌ¾¡£¾å°Ì£³°Ì¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂ¨ÀïÎÏÅê¼ê¤Î¸ò¾Ä¸¢³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£´°Ì¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÊì¹»¤Ç¤â¤¢¤ëÃæÂç¤«¤é³§Àî³ÙÈô³°Ìî¼ê¤ò»ØÌ¾¡££µ°Ì¤Ë¤ÏÁö¹¶¼é¤¬¤½¤í¤Ã¤¿Í··â¼ê¤Î¾®ÉÍÍ¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê²ÆìÅÅÎÏ¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·¡¢¾å°Ì£³¿Í¤ÎÂ¨ÀïÎÏÅê¼ê¤Î¸å¤ÏÂ³¤±¤ÆÌî¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££¶½äÌÜ¤Ç½é¤Î¹â¹»À¸¤È¤Ê¤ë¹â¹»ÄÌ»»£³£µËÜÎÝÂÇ¤Î±ºÏÂ³Ø±¡¡¦Æ£°æ·òæÆÆâÌî¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£