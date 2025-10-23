ORANGE RANGE「イケナイ太陽 令和ver.」MV舞台裏を公開 「致死量の平成」セットの制作過程やマユリカとの共演シーンも
「致死量の平成」「懐かしすぎる」と話題を呼んでいるORANGE RANGEの「イケナイ太陽 （令和ver. Music Video）」。7月2日「夏（なつ）の日」にちなんで公開されたこのミュージックビデオには、「平成あるある」が72個も詰め込まれており、直撃世代を中心に大きな反響を呼んだ。
【写真】おかしな格好で真剣に打ち合わせするマユリカ メイキング映像より
そんな同作のメイキング映像が、ORANGE RANGEの公式YouTubeチャンネルにて公開された。映像には、ミュージックビデオに出演したお笑いコンビ・マユリカとの共演シーンの裏側や、緻密なセットの制作過程、さらにメンバーの和気あいあいとした様子まで、ファン必見の舞台裏が満載となっている。
メンバーと出演者たちの真剣な表情とユーモラスなやり取りが交差する中で、ミュージックビデオの独特な世界観がどのように生み出されたのかが明かされており、完成度の高さの背景にあるこだわりが垣間見える内容となっている。
映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』の主題歌「トワノヒカリ」のCDパッケージも22日に発売された。ORANGE RANGEの躍進はまだまだ続きそうだ。
