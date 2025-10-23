¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ôFS¡Ù¾±»Ê¹ÀÊ¿¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÀ®¸ù¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¡¡TTFC¤Ç¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à¡ÙÀ©ºî
¡¡8·î¤ËºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè6ÃÆ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤ÎÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¡ÊÀÐÀî¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¡¦°¦ÃÎ¡¦Åìµþ¡Ë¤ò¤á¤°¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤¬19Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤Î°ìÉô¤¬X¤äYouTube¡ÖÅì±ÇÆÃ»£YouTube Official¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥é¥¥¢¡¦¥¢¥Þ¥ë¥¬¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥àÌò¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¤Ï¥é¥¥¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡ÖA ray of light¡×¤ò²Î¾§¡£¤½¤Î¸å¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ë¡¼¥È¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¥é¡¼¥²9¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à¤Î¡Èif¡É¤òÉÁ¤¯Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊTTFC¡Ë¤ÇÇÛ¿®¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à ¥ë¡¼¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÀ©ºî¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï²«¿§¤Î¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤¬µ±¤¡¢Âç´¿À¼¡£¥µ¥×¥é¥¤¥ºÂçÀ®¸ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¾±»Ê¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âìß·ÎÊ±é¤¸¤ë¥Ë¥¨¥ë¥Ö¡¦¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¤âÅÐ¾ì¡£¡ÖËÍ¤È¥é¡¼¥²9¤Î¿·¶Ê¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï»É·ãÅª¤À¤í¡©¡×¤È¥Ë¥¨¥ë¥Ö¤Ï¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¡¢¥é¡¼¥²9¤â¡Ö¤À¤ë¤¤¤¬»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ç¤Ï2¿Í¤Î¿·¶Ê¡ÖBitter Poison¡×¤âÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à ¥ë¡¼¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ë¡¼¥È¡É¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¥é¥¥¢¤ÎÀï¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à ¥ë¡¼¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡ÙÍ½¹ð±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¥é¡¼¥²9¤Î»Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥ç¥¦¥Þ¡Ê±é¡§ÃÎÇ°±ÑÏÂ¡Ë¡¢¥Ë¥¨¥ë¥Ö¡¦¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ê±é¡§Âìß·ÎÊ¡Ë¡¢¥°¥í¥Ã¥¿¡¦¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ê±é¡§ÀéºÐ¤Þ¤Á¡Ë¡¢»À²ì¸¦Â¤¡Ê±é¡§Àõ¾Â¿¸ÂÀÏº¡Ë¤âÅÐ¾ì¡£¡Èif¡É¤òÉÁ¤¯À¤³¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÊª¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
