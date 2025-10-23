天津大学衛津路キャンパスの東門。（資料写真、天津＝新華社配信）

【新華社天津10月23日】中国天津市でこのほど開かれた「2025国際工学教育発展会議」で発表された「国際工学教育発展報告」で、中国の工学教育が第4次産業革命の中で飛躍的に発展したことが明らかになった。規模から質への転換を成し遂げ、総体的な規模と実力はいずれも世界のトップクラスとなった。

21世紀に入り、人工知能（AI）やビッグデータ、IoT（モノのインターネット）、ブロックチェーン、新エネルギー、バイオテクノロジーなどの新技術が相次いで進化し、世界は第4次産業革命の時代を迎えつつある。報告書は、中国教育部がここ数年で炭素貯留科学・工学、AIなど71の工学系学部を新設したと指摘。これらの専門課程の多くは新興技術と密接に関連し、未来の産業ニーズを見据えたものになっているとした。

天津大学北洋園キャンパスにある国家重大科学技術インフラ「大型地震工学シミュレーション研究施設」。（２０２４年１１月５日、ドローンから、天津＝新華社記者／趙子碩）

また、2012〜22年の10年間で中国の工学系学部の卒業生数が31.6％、工学系博士課程の卒業生数が23.2％それぞれ増え、就業者100万人あたりの研究開発（R＆D）人材数も1014.3人から1584.9人と56.2％増加したことも明らかにした。

中国の工学教育は現在、規模の優位性を基礎として、質と内容の充実を進めている。報告書によると、中国はプロジェクト、学院（大学などの教育機関）、研究・実践拠点の3段階のイノベーション体系を構築したほか、未来技術学院を設立し、未来の先進的、革命的、破壊的（ディスラプティブ）な技術発展を見据え、未来の技術革新を担うリーダー人材を育成している。また、テクノロジー企業と共同で現代産業学院を設立し、従来の工学分野と新興の学際的分野をカバーする整った人材育成エコシステムを形成している。

天津大学北洋園キャンパスで開かれた国際工程教育発展会議。（９月２１日撮影、天津＝新華社配信／杜鵬輝）

中国工程院院士（アカデミー会員）でもある天津大学の柴立元（さい・りつげん）学長は、未来の中国の工学教育は引き続き産業ニーズに向き合い、国の重要プロジェクトに焦点を当て、未来産業の発展を後押ししていくと述べた。

国際エンジニアリング連合（IEA）のエリザベス・テーラー会長は、中国はIEAの非常に活発なメンバーであり、工学教育と産業発展で巨大な潜在性を示していると語った。（記者/張建新、栗雅婷）