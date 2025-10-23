大原櫻子「家庭菜園たのちっ」 新たな作物を公開「むちゃくちゃ上手く育ってますね」「何か曲が作れるかも」
歌手で俳優の大原櫻子（29）が21日、自身のインスタグラムを更新。今年7月に「人生初の家庭菜園」とトマトの収穫を報告していた大原だが、今回は「トマトに引き続き」と新しい作物を育てたことを報告した。
【写真】「むちゃくちゃ上手く育ってますね」育てた“マラカスインゲン”の前でポーズの大原櫻子
大原は今回の作物を「インゲンさん」と紹介。「マラカスのような音が出るので、『マラカスインゲン』と命名させていただきましたっ 家庭菜園たのちっ」とつづり、実ったインゲンの実の前で指をさしてみせるポーズのショットをアップした。
この投稿にファンからは「美しいインゲン むちゃくちゃ上手く育ってますね」「マラカスインゲンから何か曲が作れるかも」「いいですね〜 家庭菜園グッジョブ」「ちゃんと手入れをしている家庭菜園ですな 自分で育てた野菜は想いを込めてつくれるし楽しいよね そして新鮮で美味しいよね」「家庭菜園ハマってるみたいですね！自分で野菜育てて、食べるの楽しいですよね！」などの声が寄せられている。
