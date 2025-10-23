地域の教育の充実を図ろうと誕生した高知県四万十町の町営塾。開塾9年目の今年は、卒業生と町をつなぐ新たな取り組みに挑戦しています。



2006年に窪川町・大正町・十和村が合併した町、四万十町。合併当初は2万1000人あまりだった人口は徐々に減少し、今年9月末時点で1万4622人に。中でも少子化の進行などの影響で、町内にある2つの高校は定員割れが続き存続が危ぶまれていました。





そこで町では、高知市など都市部とは異なる魅力的な学校を作って教育の充実を図ろうと、2016年11月に四万十町の農村環境改善センター内に町営塾「じゆうく。」を立ち上げました。はじめは町内の高校生が対象でしたが、2021年からは対象を中学生にも広げ、現在町内の高校生の約5割、中学生の3割ほどが利用しています。■塾生「いろんな人に気軽に聞きやすい場所。わからないところもすぐ聞いて、わかりやすく教えてくれるので来てよかったと思う」窪川・大正・十川の町内3か所に教室を構え、高等部は平日の午後4時半から午後8時半まで、中学部は週1回、平日に1時間半開き、自習のサポートや国語・数学・英語の授業などを行っています。こうした手厚いサポートを受けて、24年度に通っていた生徒のほとんどが希望の大学や専門学校に進学したり、就職を決めました。■「じゆうく。」小野崎すみれ塾長「中学生や高校生にとって放課後に“行きたい”と思えるような居場所であり、何か色々な学びだったり挑戦ができる、そういった教室にするということを大事にしている」高校生・中学生の学び場や交流の場として、いまや町内の多くの生徒が利用し存在感を放つ「じゆうく。」そんな「じゆうく。」では、卒塾した生徒たちが引き続き四万十町に関わる機会を作ろうと、開塾9年目の今年初めてインターンシップを企画しました。■インターン担当・明石優香さん「中高生向けの機会だけはあっても卒業後関わる機会がなくて、そこの接点を作りたいねと言ったのが始まり。これまで生徒の時は価値を受け取る側だったのが、今回インターン生として価値を提供する側になったことで、町の中で一つの人づくりの循環というのが生まれた、今後の持続的な人づくり・教育に繋がっていけば」インターンシップに参加したのは、高知大学地域協働学部の竹中楓さん、岡山大学工学部の森田堅新さん、そして京都芸術デザイン専門学校に通う田頭花子さんの3人です。それぞれ高校1年の時から「じゆうく。」を利用して、学校の勉強だけでなく進路相談やイベントへの参加など様々な経験をしてきました。■森田さん「高校2年生の時に、観光列車プロジェクトという、列車に乗ってきたお客さんをおもてなしするプロジェクトをやって主体性が磨かれた」3人は実際に「じゆうく。」のスタッフとして生徒と交流し、勉強のサポートや受験に向けた手伝いなどに取り組んだほか、SNSの更新などの業務も担当しました。■竹中さん「（「じゆうく。」は）安心して過ごせる場ではあるが、そのためにスタッフの人たちがどんなことをしているのかというのを知れたのが、驚きというか学びになった」インターン期間中には「じゆうく。」だけでなく、町や学校を巻き込み活動。この日、四万十町の四万十高校で行われた「ちょっと未来の話」と題した座談会には、高校1年生と2年生の合わせて10人が参加しました。年齢が近いからこそ気軽に話せる相手として、大学での学びや進路の選び方など自分たちの経験を紹介しました。■参加した高校生「自分一人で考えることはあまりないので、いい機会だなと思った」「進学とか就職を考えるうえで、学費とかのことって気になるので、そういうところをすでに経験している人に聞けるのは良かった」一方、インターンに参加した一人、田頭さんは・・・■田頭さん「「じゆうく。」に帰ってきたかったというのが一番。高校3年間「じゆうく。」に通わせてもらったが、高校とか家とはまた違った青春が過ごせたというか、友達と関わったり、「じゆうく。」のスタッフさんは面白い人や変わった経歴の人が多くて、高校生とは違った視点で「じゆうく。」で過ごしてみたかった」四万十町の中高生のために充実した教育環境を提供し、魅力的な学校づくりにつなげてきた町営塾「じゆうく。」は、いつしか塾を卒業した子供たちが、また帰ってきたいと思う場所になっていました。約5週間にわたったインターンシップが終わる日の前日。町役場の一室で活動報告会が開かれ、町長や教育長、職員など15人を前にインターンに参加した3人が、学んだことや気づきなどを発表しました。■森田さん「行動に変化が見られた瞬間を間近で見守り、一緒に喜べる体験はここで活動してきたからこそ得られた学びだった」■田頭さん「それぞれが別の業務を依頼されていたとしても、その場で周囲の状況を確認しながら、臨機応変に行動していくことがどれだけ大切かこのインターンを通して実感することができた」■竹中さん「生徒がどのように考えているのか、なぜそう思うのかを想像しながら準備を重ねることは新鮮で学びの多い経験だった」町営塾の立ち上げからこれまでの活動を見つめてきた中尾町長は、3人の報告に耳を傾けながら、今後の町のあり方に希望を見出していました。■中尾町長「こうしてインターン活動を迎えるとは思っていなかったので、これが連鎖的に拡大していって思いを持った学生たちが育つような町にしていきたい」■小野崎すみれ塾長「これからも四万十町の高校を卒業した生徒たちが、また何かに挑戦したいと思った時や、少し将来のことで悩んだと思った時、四万十町や「じゆうく。」にまた関わりたいと思った時に帰ってきてもらえる場所であり続けられるように、引き続き取り組んでいきたい」地域に「残る」のではなく地域を「選びたくなる」。そんな四万十町を目指し、町や「じゆうく。」の取り組みは続いていきます。