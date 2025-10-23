「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われた。大注目のスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）はソフトバンクが交渉権を獲得した。

DeNAとの競合となり、日本シリーズに専念するために会議を欠席した小久保監督に代わって城島健司CBOがクジを引いた。同学年で同じ捕手の相川新監督との「ライバル対決」となったが、見事に勝利。

「残り物に福がありましたね。麻雀屋の息子でたくさんの牌をツモってきましたので、本当に今日、いい当たり牌が最後に残っていましたね」と笑わせた。

リスクを承知で指名したことには「素晴らしいスカウト陣もチェックして、彼がホークスだけじゃなくて日本のプロ野球界に必要だというメッセージは我々はしたという評価です。縁があった場合は今後何年もチームの核としてホークスを引っ張っていってくれるという思いです」と強調。

指名を決めたのは「昨日、今日じゃない」とし、入団が決まっても来季前半は不在なことには「構わないです。彼はまだ20歳ですかね、40、45歳までうちの核でやってくれる。この何カ月かは僕らは全然待ちます」と熱く語った。