「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、日本ハムからは新庄剛志監督（53）が抽選役で出席した。

1位指名は創価大の立石で、公表していた広島と阪神と競合し交渉権は阪神が獲得した。続く外れ1位でも仙台大の平川で広島と競合。最終的に明大の大川慈英投手（4年＝明大）との交渉権を獲得した。

1位指名後の取材に応じた新庄監督は大川ついて「ファイターズに入って、たくさんご飯を食べてもらってたくさんトレーニングをしてもらって。1年でガーっと変えられる球団なので。将来、メジャーの場所で投げてもらえるような投手になってくれたらいいなと思う」と期待を寄せた。

アドバイスについては「僕は監督じゃないんで、モチベーターなんで」と前置きしながら「気持ちの面でどんどんマウンドで騒げと、吠えろというアドバイスしかできません」と話した。

憧れのプロの世界に飛び込む大川に向けて「ファイターズはもの凄くいい球団ですし、ご飯がとにかくおいしい。ウエートトレーニング場やら、全てが完璧だし、エスコンフィールドで暴れている姿を見させてください」とエールを送った。