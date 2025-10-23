ギャル曽根、肉なし！なすだけで“満足度高い”丼レシピ「最高！」「とろっとろ」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【簡単】爆速＆絶品！なすの大量消費レシピ第4弾！』という動画を投稿し、なすを使ったアレンジレシピを公開。今回は、簡単な調味料となすを使って作る“お店レベル”の丼メニューを紹介します！

動画内で、スタッフさんからも絶賛された料理がこちら！

■なすのてりやき丼

【材料】※2〜3人分・なす 5本 ・片栗粉 適量・油 適量・大葉 お好みの量《ソース》・みりん 大さじ5・醤油 大さじ2・はちみつ 小さじ1

【作り方】（1）なすを縦三等分にカットして水にさらす（2）全体に片栗粉をまぶし、油を引いたフライパンで揚げ焼きにする（3）別のフライパンにみりん、醤油、はちみつを入れて煮詰めてソースを作る（4）（3）のフライパンに、揚げ焼きしたなすを入れてソースによく絡める（5）丼にご飯を盛ってなすを乗せ、千切りにした大葉をトッピングすれば完成

調理中にギャル曽根さんは、なすの皮目には隠し包丁を入れることで味が染み込みやすくなるなど、調理のポイントも教えてくれました♪

■お店レベルのクオリティ&満足感！！

出来上がった料理を一口食べたギャル曽根さんは「最高！なすとろっとろ」「うん、美味しい！」とコメント。

スタッフさんからは、「めちゃくちゃ美味しい！メインだね！なすが」「チェーン店で出せます。満足度高いですね」「肉いらんね！」と、なすだけでも“お店レベル”のクオリティと大絶賛されていました♪

旬の秋なすを使って試してみてはいかがでしょうか？

■動画もチェック

動画内では、この他にも、ギャル曽根さんがおすすめする、なすを使ったアレンジレシピを紹介しています。

ぜひチェックしてみてくださいね。